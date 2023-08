El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha confirmat l’absolució d’un home que va insultar una treballadora d’un establiment amb expressions com ara «negra de merda» i «puta negra», en les quals la fiscalia, en canvi, sí que va veure un delicte d’odi que havia de ser castigat.

L’episodi va tenir lloc el 2019 en un centre comercial de la localitat d’Alcalá de Henares, quan va volar el tiquet de compra que l’empleada li va entregar a l’acusat. Ell la va insultar –«negra de merda», «ves-te’n al teu país»– i això li va provocar, segons ella mateixa va declarar, «ansietat» i que se sentís «en perill».

Els fets van quedar sense resposta penal al determinar l’Audiència Provincial de Madrid que, tot i que la reacció de l’home va ser «iracunda i injustificada» i que el client va respondre «grollerament i ofensivament» contra l’empleada, l’acusat no va mirar d’incitar a l’odi, ni a la violència, ni va pretendre ofendre el grup ètnic a què pertany la dona.

L’escassa durada de l’incident i la seva consideració com un fet aïllat que no estava adreçat al fet que fos presenciat per tercers van ser uns altres dels arguments amb què els jutges van absoldre l’acusat en contra del criteri de la fiscalia, que sí que veia en l’actuació un delicte contra els drets fonamentals de la treballadora.

Demanaven multa i presó

El ministeri públic va acudir al TSJM i va sol·licitar una condemna de 8 mesos de presó i 2.880 euros de multa, al considerar que «es va produir un atac al bé jurídic protegit que no és cap altre que la dignitat de les persones, mostrant el seu rebuig i intolerància envers el col·lectiu afectat de les persones que tenen la pell negra» i vulnerant «el dret a la igualtat» i «la prohibició de discriminació».

No obstant, en una sentència a què ha tingut accés Efe, el TSJM constata que l’absolució va ser decretada després de «la valoració de proves personals», essencialment declaracions dels testimonis, i remarca la dificultat de revocar-la sense la «intermediació» que té el tribunal que va jutjar els fets per haver escoltat les diferents versions que es van aportar.

Aquesta valoració probatòria de les declaracions «dona suport» a l’«inalterable relat de fets provats» i «impedeix que la Sala alteri la decisió», explica la sentència, que no entra a valorar el delicte d’odi.

El TSJM, que recorda que la fiscalia va sol·licitar sense èxit la repetició de les proves per «salvar» aquests «esculls», aclareix que el tribunal d’apel·lació «pot valorar la prova, que pot coincidir o no amb l’apreciació del jutge de primera instància, però com que es tracta de la declaració de l’acusat, denunciat o de prova testifical que exigeixen immediatesa, només pot portar a terme una valoració nova i diferent si es compleixen les exigències al·ludides» en la jurisprudència.