Un equip científic ha aconseguit trasplantar ronyons de porc modificats genèticament a un pacient de 52 anys en mort cerebral i, per primera vegada, ha aconseguit que els òrgans fossin funcionals: van poder fabricar orina i depurar creatinina. Darrere d’aquesta investigació (encara en fase d’experimentació) hi ha un equip liderat per Jayme Locke, de la Facultat de Medicina Heersink a la Universitat d’Alabama, Birmingham (Estats Units). Els resultats amplien un altre estudi pioner en humans realitzat pels mateixos investigadors i que va ser donat a conèixer el gener del 2022.

El nou treball s’ha publicat a la revista Jama Surgery i, segons els seus responsables, suposa un avenç en la ciència i en els xenotrasplantaments com a teràpia per tractar potencialment la insuficiència renal terminal, abordant «la greu crisi mundial d’escassetat d’òrgans renals». «Ha estat realment extraordinari veure la primera demostració preclínica que uns ronyons de porc modificats adequadament poden proporcionar una funció renal normal i vital a un ésser humà de manera segura i amb un règim d’immunosupressió estàndard», resumeix la cirurgiana Jayme Locke. Els ronyons, afegeix, van funcionar notablement durant aquest estudi de set dies. El trasplantament es va dur a terme utilitzant el model Parsons, un model preclínic de mort cerebral humana desenvolupat per la Universitat d’Alabama per avaluar la seguretat i viabilitat dels xenoempelts o trasplantaments renals de porc a humà. Porta el nom del donant Jim Parsons, la família del qual va donar el seu cos per avançar en la investigació sobre xenotrasplantaments de ronyó, explica un comunicat de l’esmentada universitat nord-americana. La donació de Parsons va donar lloc al primer xenoempelt de ronyó porcí en fase clínica en un ésser humà i va ajudar a aplanar el camí per a futurs trasplantaments a éssers humans vius. La investigació actual també es va dur a terme en una persona que va indicar a la seva família que volia que el seu cos fos donat per a la investigació després de morir. Es tracta d’un subjecte de 52 anys, el nom del qual no s’ha revelat a petició de la família. Patia hipertensió i malaltia renal crònica en estadi 2. Al pacient se li van extirpar els dos ronyons i se li va suspendre la diàlisi, i després se li va practicar un xenotrasplantament compatible. Els òrgans de l’animal, generats per l’empresa Revivicor, acollien deu modificacions genètiques: quatre gens porcins inactius i sis gens humans afegits. La persona morta estava estable quan es va presentar per a l’estudi, cosa que va permetre a l’equip de Locke seguir la investigació durant set dies (l’experiment publicat l’any passat va durar 74 hores). Com que el subjecte estava estable i els ronyons es trobaven en un entorn favorable, no es va produir cap retard en la funció renal, cosa que no va passar prèviament. Es tracta del tercer estudi del programa amb el model Parsons i el segon en ser revisat per altres investigadors i publicat en una revista científica (l’equip de Locke està en procés de publicar els resultats d’un altre treball). «En aquest tercer estudi vam poder demostrar la producció d’orina en els quatre minuts següents a la reperfusió dels ronyons», explica Locke. «De fet, en les primeres 24 hores aquests ronyons van produir més de 37 litres d’orina, va ser una cosa realment extraordinària», va afegir. Nivells normals de creatinina Els ronyons de porc van continuar funcionant com ho farien en un ésser humà viu durant els set dies que va durar l’estudi. Els nivells de creatinina en sèrum sanguini, un producte de rebuig que normalment eliminen els ronyons sans, van tornar a nivells normals a les 48 hores i es van mantenir durant tot l’estudi. Toby Coates, director de Trasplantaments de l’Hospital Reial d’Adelaida (Austràlia), opina que l’avenç clau en aquest cas és l’eliminació genètica de quatre gens porcins que abans suposaven una barrera per a l’èxit de trasplantaments entre espècies i la inserció de sis gens humans que eviten la coagulació. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona