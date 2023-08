El projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres alemany per a l’anomenada «legalització ordenada» del cànnabis ha tornat a posar sobre la taula un tema que, a Espanya, encara està pendent: la seva indicació terapèutica. De fet, segons el doctor Jesús De Santiago Moraga, coordinador del Grup de Cannabinoides de la Societat Espanyola del Dolor (SED), Espanya és l’últim país de la Unió Europea, juntament amb Bèlgica, a tenir una regulació sobre el cànnabis terapèutic, una normativa que ha quedat en punt mort.

A Espanya, el juny del 2022, la subcomissió sobre cànnabis medicinal del Congrés dels Diputats va votar l’informe final de conclusions per regular l’ús terapèutic d’aquesta substància. La proposta va sortir endavant amb els vots a favor del PSOE, Ciutadans, PDeCAT, Unides Podem i PNB; les abstencions d’ERC i Bildu i els vots en contra del PP i Vox.

Entre les recomanacions del document hi havia garantir la disponibilitat de medicaments derivats del cànnabis per al seu ús terapèutic. En un termini de sis mesos des de l’aprovació definitiva de l’informe, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) havia de fer els treballs necessaris perquè les recomanacions fossin viables i es permetés que el cànnabis medicinal fos una realitat a Espanya. I la venda a les farmàcies, una possibilitat.

Però els terminis s’han anat endarrerint. «Seguim sense notícies de l’informe que va realitzar l’AEMPS i que va enviar al Ministeri de Sanitat a finals de desembre del 2022. Per alguna raó que desconeixem s’ha anat endarrerint la publicació. Després, amb l’avenç inesperat de les eleccions, ha quedat tot en stand by», indica el doctor De Santiago.

Aquest informe de l’Aemps té com a objectiu establir el marc normatiu i la seguretat de l’ús mèdic del cànnabis. Veure també quin és l’encaix normatiu més adequat respecte els objectius d’eficàcia i seguretat, basant el seu anàlisi en la documentació científica existent i en la normativa d’altres països per establir la modalitat que millor s’adapti a les necessitats dels pacients i al sistema regulatori espanyol.

Per al doctor De Santiago, el document «hauria de garantir que els tractaments amb cànnabis terapèutic siguin accessibles, eficaços i segurs. Jo destacaria com a punts principals els següents: les indicacions específiques de tractament, la forma d’administració, la prescripció per part d’especialistes mèdics, la formació d’aquests prescriptors, el protocol de seguiment dels tractaments i la venda de la medicació a les farmàcies».

Dolor crònic oncològic

La SED demana una llei del cànnabis que prevegi la seva indicació per al tractament del dolor crònic neuropàtic refractari i oncològic. També, afegeix la SED, pot ajudar els pacients amb càncer a gestionar altres símptomes relacionats, com les nàusees i els vòmits associats a la quimioteràpia, la pèrdua de gana i els trastorns del son.

Els experts reivindiquen una regulació per a Espanya que garanteixi «la seguretat, eficàcia i accés als pacients que ho necessitin per al tractament del seu dolor». Consideren important que el seu ús amb fins terapèutics sigui supervisat per professionals especialitzats en tractament del dolor i que els pacients rebin informació sobre els possibles efectes secundaris i riscos associats.

Els experts consideren important que l’ús del cànnabis sigui supervisat per professionals especialitzats en dolor

La posició de la societat científica és clara: la llei de cànnabis ha d’establir les indicacions específiques per al seu ús terapèutic, la forma d’administració en què s’han de fer els tractaments, quins són els prescriptors, on es pot dispensar la medicació i regular la qualitat i la puresa del cànnabis que s’utilitza amb finalitats mèdiques. Però, primer, precisa el doctor Jesús De Santiago Moraga, hi ha d’haver una llei. «La regulació hauria de crear les pautes necessàries perquè els pacients accedeixin al tractament amb cannabinoides com si es tractés de qualsevol altre medicament», assenyala el metge.

Però, creu l’expert que en algun punt aquesta normativa tirarà endavant?. «És fàcil pensar que sí tenint en compte el que ha passat fins al maig. Som optimistes i esperem que surti un cop es formi el Govern», assenyala l’especialista. Com hauria de ser si és que prospera?. «La regulació hauria de crear les pautes necessàries perquè els pacients accedeixin al tractament amb cannabinoides com si es tractés de qualsevol altre medicament», afegeix.

Tercera línia de tractament

Les guies clíniques recomanen utilitzar cannabinoides en tercera línia de tractament per abordar el dolor crònic neuropàtic, especifica l’expert de la SED. En el cas d’altres tipus de dolor crònic refractaris, com el present en la fibromiàlgia o en el dolor crònic visceral primari, aquestes guies clíniques només recomanen «el seu ús realitzant assaigs terapèutics individuals i no de forma generalitzada».

«No oblidem que els pacients que utilitzaran el cànnabis terapèutic són aquells amb un dolor crònic refractari als altres tractaments convencionals. Per això, el més important és garantir la seguretat. Per això el que necessitem són mecanismes de control de la qualitat del fàrmac, de la seva venda en farmàcies, de les indicacions per a la seva administració, i del seguiment estricte dels tractaments, aquesta és l’única manera de detectar de forma primerenca els pacients que pateixin manca d’eficàcia o efectes secundaris i, per tant, sigui necessari suspendre el tractament», indica el metge.

El portaveu de la societat científica apunta també exemples de regulacions específiques que contrasten amb la indefinició legal a Espanya de la qual es queixen els experts. Com Israel, des del 2007, o el Canadà, que, des del 2013, tenen normatives molt detallades. A Alemanya, des del març del 2017 l’ús de cànnabis medicinal està despenalitzat.