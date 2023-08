La Mesa del Congrés ha avalat aquest dilluns la constitució de tots els grups parlamentaris, també els de Junts i ERC, que han rebut diputats prestats del PSC i de Sumar, respectivament, per complir els requisits que estableix el reglament de la cambra baixa. D'aquesta manera, la XV legislatura disposa de nou grups al Congrés: PP, Socialista, Vox, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNB i Mixt, on hi ha BNG, CC i UPN). El PP ja ha advertit que considera que la constitució dels grups de Junts i ERC amb ajuda de diputats d'altres formacions és un frau de llei, malgrat que hi ha precedents que avalen la fórmula utilitzada.

Junts ha constituït un grup d'onze diputats i ERC de nou, malgrat que només van obtenir set diputats cada formació a les eleccions del 23-J. Els quatre diputats del PSC que s'han inscrit al grup de Junts són Blanca Cercas, Marc Lamuà, Andreu Martín i Valle Mellado. Els de Sumar que van a ERC són Júlia Boada i Fèlix Alonso. L'article 23 del reglament del Congrés estipula que els grups parlamentaris han de complir una de les tres condicions que estableix per poder-se constituir: disposar de 15 diputats, tenir cinc diputats i "el 15% dels vots a les circumscripcions on s'han presentat", o haver aconseguit el 5% dels vots a tot l'Estat. Malgrat que el reglament del Congrés estableix que cal "el 15% dels vots a les circumscripcions on s'han presentat", cosa que ERC no complia a Barcelona i Girona i Junts a Barcelona i Tarragona, hi ha precedents de formació de grups al Congrés utilitzant la mitjana de les demarcacions, i el Tribunal Constitucional ha avalat aquesta fórmula. Amb el préstec de diputats, Junts i ERC han pogut constituir grup, i ara els diputats socialistes i de Sumar podran tornar als de les seves respectives formacions. L'article 27 del reglament diu que ho podran fer en un període de 5 dies des del període de sessions. Quan retornin, ERC i Junts podran mantenir grup perquè només cal que disposin d'un nombre superior "a la meitat del mínim exigit" per a la constitució, i això és 5 diputats.