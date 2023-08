Arribar quan és fosc a casa és molt normal, però, malauradament, les dones no tenim la sensació de seguretat que pot tenir un home a l'hora de passejar-se a certes hores de la nit o per certs barris o zones. Pots sortir de treballar i anar a casa, tornar de prendre unes copes, de fer activitats d'oci, de l'hospital... D'on sigui i, la por i la inseguretat cada vegada és més gran per la població femenina. Per això, és de vital importància conèixer els millors consells per evitar un ensurt quan anem soles.

La Policia Nacional ens deixa uns tips per anar segures a la nit

1. Si tornes amb taxi o algú t'acompanya a casa caminant o amb vehicle, has de demanar que, sempre, s'esperin fins que entris al teu portal. És important enviar un missatge a les teves amistats, familiars o parella, assegurant que has arribat bé a casa.

2. Abans d'entrar al portal de casa, mira que no hi hagi ningú a prop de la porta, per tal que no es puguin colar darrere teu i agredir-te. L'agressió també es pot produir mentre intentes obrir la porta. Recorda, mai obrir la porta a desconeguts, tot i que, et diguin que coneixen a algú d'algun pis o que s'han deixat les claus.

3. En el cas que tornis amb el teu cotxe, si tens garatge dins l'edifici, just després d'entrar el cotxe per la porta, esperat que la porta s'abaixi per aparcar el cotxe, d'aquesta manera evitaràs que algú entri darrere teu a peu i et pugui agredir al garatge.

4. Avisa a algú de confiança sobre el recorregut que faràs, això és molt important per seguir-te la pista si passa quelcom, igual que, enviar un missatge o fer una trucada quan arribem dins casa, per tal de garantir la nostra seguretat i, la tranquil·litat dels nostres familiars i amics.

5. Comparteix la teva ubicació en directe

Aquesta estratègia farà que la persona a la qual li enviïs, pugui saber on estàs en temps real. D'aquesta manera si et passa quelcom, l'actuació per part del teu company, amic o familiar pot ser crucial. Hi ha diverses aplicacions que serveixen, com per exemple, WhatsApp.

6. També hi ha altres aplicacions que et permeten avisar directament a la Policia o Guàrdia Civil, en cas que vegis o estiguis patint qualsevol agressió, furt... Alertcops és una aplicació que va posar en marxa el Ministeri d'Interior i que qualsevol persona es pot descarregar a través de Google Play o Appstore.

A més, et deixem un consell extra

7.Si portes el mòbil a la butxaca i estàs en perill, prem 5 vegades de pressa i seguit el botó de desbloqueig i directament, es contactarà amb emergències. L'agressor no veurà que estàs fent i el 112 sentirà que està passant i et localitzaran ràpidament i podran enviar l'ajuda corresponent. Recorda posar ràpidament el volum baix perquè no se senti l'operador del 112. Us deixem el vídeo per activar aquesta opció. Tots o quasi tots els mòbils tenen aquesta opció, només has de buscar-la i activar-la.

En cas d'emergència, recorda que també pots trucar al 112, emergències de la Generalitat, al 088 per als Mossos, al 092 per la Guàrdia Urbana i al 091 per a la Policia Nacional. Esperem que, aquests consells us serveixin en cas d'emergència, tot i que, desitgem que no els hàgiu de fer servir mai.