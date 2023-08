La falta d’alguns resultats de les proves de l’ADN impossibilita que aquesta setmana s’entregui a la Fiscalia l’informe policial sobre l’assassinat i l’esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta, confessat per l’espanyol Daniel Sancho, segons van assegurar fonts policials dijous passat.

Entre les proves incriminatòries contra Sancho, la Policia tailandesa assegura disposar d’imatges de càmeres de seguretat que mostren el jove comprant ganivets i bosses d’escombraries negres i verdes en una botiga de l’illa tailandesa l’1 d’agost, un dia abans del crim.

Ara, El programa del verano informa en exclusiva de la badada que va tenir Daniel Sancho després de cometre el crim que el va posicionar com el principal sospitós de la mort d’Edwin Arrieta tot just conèixer-se el succés. La declaració d’un testimoni, les càmeres de seguretat i una motxilla oblidada són clau en la investigació.

Després de cometre el crim i esquarterar la víctima, Daniel Sancho va voler aparentar total normalitat en la seva vida diària. L’espanyol es passejava per l’illa amb la seva moto, com si res, com mostren les imatges de les càmeres de seguretat que té en el seu poder la policia. Tot i això, malgrat tot el fingiment, ell ja era el sospitós número u a causa d’una gran badada.

Els investigadors tenen la declaració d’un testimoni que és fonamental en el cas. Aquest diu que Daniel Sancho, en un restaurant de l’illa, «tenia la seva mà dreta embenada i estava sagnant». A més, pànic dels nervis, l’espanyol es va deixar a l’establiment una motxilla que contenia un ganivet i una bena amb sang.