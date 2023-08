ERC i el PSOE han pactat la reforma del reglament del Congrés que permetrà utilitzar el català i la resta de llengües cooficials de l'Estat a la cambra baixa espanyola, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts dels republicans. La proposta de modificació es registrarà aquesta setmana i, si tira endavant, permetrà que català, basc i gallec es puguin fer servir a les sessions plenàries, les comissions i el registre escrit d'iniciatives parlamentàries. En aquest últim cas, els textos s'hauran d'acompanyar de la versió en castellà, tal com passarà al Butlletí Oficial de les Corts. Aquest dimecres els set diputats de Junts també han estat al Congrés i previsiblement s'han reunit amb la presidenta, Francina Armengol.

Des del PSOE no s'ha volgut confirmar si s'ha pactat la reforma amb ERC o no, i simplement s'han limitat a dir que s'està treballant en un esborrany tal com ja s'havia anunciat.

Fonts de l'entorn d'Armengol han explicat que la presidenta del Congrés manté aquests dies converses de caràcter ordinari amb tots els grups parlamentaris. L'agenda de les converses inclou els temes d'interès de cada grup i els que són prioritaris per a la màxima responsable de la cambra baixa de cara a aquesta legislatura.

Inclou des de temes d'igualtat fins a qüestions relacionades amb la transició energètica i la sostenibilitat. En aquest context les mateixes fonts han assegurat que el tema de les llengües "òbviament, és una prioritat".