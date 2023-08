Alberto Núñez Feijóo ha proposat a Pedro Sánchez a la trobada d'aquest dimecres al Congrés un acord pel qual el líder popular seria president del Govern un període de dos anys, durant el qual escometria "les grans reformes que necessita Espanya".

Ningú esperava res de la trobada que aquest matí han mantingut al Congrés Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez i que ha durat una hora escassa. Però el president en funcions i el secretari general del PSOE ha convocat una reunió extraordinària de la seva executiva, una vegada que finalitzi aquesta cita, amb una roda de premsa posterior. Tot i que no hi ha esperances per a cap mena d'entesa, el dirigent socialista ha aprofitat la cita per demanar al candidat popular que "sigui qui sigui la persona escollida" al capdavant de la presidència del Govern, "PP i PSOE es comprometin formalment que, abans del 31 de desembre d'aquest any, es procedeixi a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ)", el mandat del qual porta més de quatre anys caducat.

La referència al fet que pugui ser Feijóo qui arribi a la Moncloa és un pur formalisme del PSOE, ja que el seu discurs és que no té cap possibilitat d'augmentar els 172 suports que té (els seus 137, els 33 de Vox, la diputada de Coalició Canària i el parlamentari d'UPN), cosa que els populars també reconeixen. Però aquesta sol·licitud suposa la manera d'arrencar el compromís de Feijóo, que l'octubre passat, va trencar el pacte per actualitzar el CGPJ quan ja s'havia culminat, després de moltes pressions judicials i mediàtiques, amb l'argument que Sánchez aprovaria una reforma de la sedició (va eliminar el delicte).

Segons han informat des de Ferraz, quan l'entrevista havia començat, el PSOE i el PP “han estat i són projectes alternatius de govern, però sempre han estat capaços de preservar una sèrie de consensos bàsics, basats fonamentalment en el compliment de la Constitució i de les regles de joc de la nostra democràcia”. Tot i això, conclouen, "no ha estat així en els últims anys". Concretament, afegeixen, "el PP fa que incompleix la Constitució 1727 dies, bloqueja la renovació del CGPJ".

Aquest serà un dels missatges que el PSOE repeteixi després que el president en funcions informi la direcció del seu partit. Els socialistes han fet lliscar els últims dies que el seu funcionament intern és més democràtic que el del PP i que, davant la petició del PP d'aquesta trobada entre els dirigents dels dos partits, seria l'executiva socialista qui decidiria sobre la seva celebració i sobre la persona que hi acudiria, en cas que no fos el president. Aquesta reflexió es va esfumar gairebé en minuts perquè, després de llançar inicialment missatges confosos, Ferraz i Moncloa van confirmar l'assistència de Sánchez amb l'argument que la trobada forma part de la "normalitat" democràtica de celebrar una ronda de consultes després de rebre l'encàrrec del Rei per a la investidura.

Tot i reconèixer que aquest és el marc, el missatge del PSOE, que aquest dimarts va defensar públicament la mateixa portaveu del Govern en funcions, Isabel Rodríguez, en la seva compareixença després del Consell de Ministres, és que la votació a què l'aspirant del PP se sotmetrà l'última setmana de setembre és només un “paripè”. Una posició en què els socialistes insistiran durant tot aquest mes mentre negocien el vot de Junts que, si s'aconseguix, convertirà Sánchez de nou en president.