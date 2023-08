L’expresident Carles Puigdemont ha advertit que no hi ha «cap negociació en marxa amb ningú» ni s’ha presentat «cap projecte d’amnistia a cap partit» després del pacte per a la Mesa del Congrés amb el partit socialista. El líder de Junts ha anunciat en un tuit que aquest dimarts fixarà la posició del partit de cara a aquesta eventual negociació i precisa que el que hi ha hagut fins ara són mostres de diàleg. També desvincula les decisions del Consell de la República, que ell lidera, d’aquestes converses.

En el seu text, Puigdemont anuncia que dimarts, en el context d’unes jornades dels parlamentaris de Junts a Brussel·les, sortirà al pas d’«especulacions» i «conclusions errònies» sobre la posició de Junts i l’estat de les converses amb diferents «actors polítics». El dirigent sobiranista es queixa que el seu partit no ha sigut tingut en compte en negociacions dels últims anys. I ara remarca, en canvi, que Junts està «enmig de tot el tauler polític» pel que assegura que actuarà amb «responsabilitat» en la forma i en el fons de la seva actuació. I remarca que per això ha decidit «no parlar ni a través d’intermediaris ni tampoc a través dels mitjans» i es queixa que es creïn «ficcions» respecte a l’actuació de JxCat.

Fixar el marc negociador

És en aquest sentit que anuncia una intervenció dimarts per definir «el marc que Junts proposarà a tots els que s’interessin per obrir negociacions amb nosaltres». Serà dimarts al matí a Brussel·les. Hores més tard, a l’Europarlament, Puigdemont i l’exconseller Comín inauguraran una exposició al Parlament Europeu dedicada a «la contribució de Catalunya al progrés social i econòmic d’Europa» en què, segons anuncia Junts per Catalunya, es fa un repàs dels moments «històrics» en què Catalunya ha contribuït a la formació de l’actual estructura comunitària europea.

La inauguració d’aquesta mostra arriba en el context de la negociació entre Junts i el PSOE per a un eventual suport del partit independentista a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. El fet que l’exposició s’inauguri a l’Europarlament de Brussel·les afegeix interès informatiu davant la possibilitat que representants d’altres formacions polítiques hi acudeixin. Com va avançar EL PERIÓDICO, Puigdemont es planteja que en cas d’acord d’investidura, la rúbrica del mateix tingui lloc a Waterloo en presència d’alts dirigents del PSOE o el Govern com a acte de desgreuge a la seva figura i perquè sigui reconegut formalment com a interlocutor.

Catalunya i Europa

Amb l’exposició sobre la contribució de Catalunya a la UE, Puigdemont i Comín reprenen el fil desplegat durant dècades pel nacionalisme de CiU, que va fer bandera del seu europeisme –i atlantisme–. Ara l’expresident fa un altre pas en la direcció de mantenir a la UE la seva prioritat política com a palanca de resolució del conflicte català. Des de la seva marxa a Brussel·les i Waterloo, el dirigent independentista ha proclamat que la justícia i les institucions comunitàries sí que garantien, a diferència de l’Estat espanyol, els seus drets i llibertats i podrien contribuir a la resolució del procés. No obstant, la justícia europea ha donat aquest estiu un sever revés a la lluita de Puigdemont per la immunitat.

Les negociacions

L’exposició que inaugura Puigdemont coincidirà amb una jornada doble de treball dels diputats de Junts al Parlament, el Congrés, el Senat i l’Europarlament, que tindrà lloc a Brussel·les i en què l’expresident farà la intervenció inicial per fixar posició. Aquesta reunió, habitual a l’inici de curs, servirà per mantenir la cohesió interna en el moment en què s’espera que s’iniciïn formalment les negociacions d’investidura. Unes negociacions que pilota personalment Puigdemont en el cas de Junts.