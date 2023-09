L'expresident Carles Puigdemont fixa l'amnistia com a condició "prèvia" per començar a negociar un "acord històric" amb l'Estat. En la conferència celebrada aquest dimarts a Brussel·les, Puigdemont ha posat com a condició per negociar la investidura un "abandonament complet i permanent de la via judicial contra l'independentisme". "Això és a l'abast del parlament espanyol, a través d'una llei d'amnistia ", ha dit. L'expresident ha avisat que ara per ara no es donen les condicions per negociar i ha demanat que el procés per a una eventual negociació sigui "seriós, honest i ambiciós". L'expresident també ha condicionat la negociació a l'autodeterminació, que ha dit és necessària per "resoldre el problema de fons".

En la conferència, Puigdemont ha fixat quatre condicions prèvies per començar a negociar la investidura de Pedro Sánchez. Pel que fa a l'amnistia que reclama que aprovi el Congrés, Puigdemont ha apuntat que ha d'incloure un "ampli espectre de la repressió iniciada abans del 9-N". "L'1 d'octubre no va ser un delicte, com tampoc no ho va ser la declaració d'independència, ni les protestes massives contra la repressió i la sentència del Tribunal Suprem. L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent", ha assenyalat.

D'altra banda, l'eurodiputat de Junts ha reclamat la creació d'un mecanisme de "mediació i de verificació que aporti les garanties del compliment i seguiment dels acords que els dos grans partits polítics espanyols no estan en condicions de donar". "La total falta de confiança entre les parts fa que aquest mecanisme sigui imprescindible, i que hagi d’operar des de l’inici de les negociacions", ha dit, tot apuntant que "l'experiència impedeix tenir cap confiança en la paraula" dels partits espanyols.

D'altra banda, Puigdemont ha demanat que els límits per començar a negociar siguin "els definits pels acords i tractats internacionals" de drets humans i llibertats fonamentals, així com també el "reconeixement i respecte a la legitimitat democràtica de l'independentisme".

En la seva intervenció, l'expresident ha remarcat "la necessitat i urgència" de crear les condicions necessàries per començar la negociació i ha considerat "improcedent" establir els "objectius concrets" de la possible negociació per a la investidura. Ara bé, ha advertit que "no hi ha una recepta autonòmica per resoldre els problemes de Catalunya". "Allò determinant és el reconeixement nacional de Catalunya i per tant del seu dret a l’autodeterminació", ha afirmat Puigdemont, tot remarcant que només un referèndum pactat amb l'Estat pot "substituir el mandat polític" de l'1-O.

A la conferència han assistit representants de Junts com Laura Borràs, Jaume Giró, Victòria Alsina, Jordi Turull i Míriam Nogueras, entre d'altres. Per part d'ERC hi han assistit Teresa Jordà i Francesc-Marc Álvaro i de la CUP Carles Riera.