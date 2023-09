El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat "tota la solidaritat i suport" al poble de Marroc davant del "terrible" terratrèmol registrat aquesta matinada, que ha deixat almenys 630 morts i 300 ferits. El president del Govern, Pere Aragonès, s'ha mostrat "colpit per l'esfereïdor terratrèmol" i ha expressat el seu condol a les víctimes i a tot el poble marroquí. A més, ha dit que el Govern està a disposició dels afectats i les autoritats locals i que han activat l'ajuda humanitària per pal·liar aquesta catàstrofe.

Per la seva banda, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha explicat que el Govern està fent seguiment de les conseqüències del terratrèmol, en contacte amb les autoritats pertinents i recopilant informació sobre el terreny. El ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, ha dit que els seus pensaments estan amb les víctimes i els seus familiars i ha mostrat la seva solidaritat amb Marroc.

En un acte a l'Escala, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha enviat un missatge de "suport i escalf" als afectats pel terratrèmol, i ha assegurat que l'executiu s'ha posat a disposició del Marroc per enviar "tot l'ajuda que es pugui" des de Catalunya. Mascort ha remarcat la importància de la comunitat marroquina a Catalunya.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha traslladat tot el suport i solidaritat a les víctimes del terratrèmol i els seus familiars. "Marroc, estem amb vosaltres", ha assegurat en un missatge a X, abans Twitter. L'alcalde ha explicat que s'ha posat en contacte amb l'ambaixada per oferir-li el seu suport, i que "Barcelona s'ha activat per ajudar en coordinació amb la Generalitat i el govern d'Espanya" en tot el que sigui necessari.

En un comunicat, ERC ha expressat la seva "consternació i condol" per la catàstrofe provocada pel terratrèmol i ha traslladat el seu condol a víctimes i familiars. També s'han posat a disposició de la comunitat marroquina de Catalunya "per ajudar en allò que sigui necessari" i s'ha situat al costat del Govern en l'activació de l'ajuda humanitària per pal·liar les conseqüències del terratrèmol.

Per la seva banda, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) també ha emès un comunicat per expressar el condol al Marroc. La seva vicepresidenta, Elisenda Alamany, ha refermat el compromís de l'ens metropolità amb els projectes de solidaritat i cooperació internacional que es desenvolupen als països de la Mediterrània. L'AMB ha enviat el seu "escalf i suport" als afectats pel sisme.