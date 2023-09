Mentre intenta recuperar-se del xoc provocat pel pitjor terratrèmol registrat en sis dècades, el Marroc viu una angoixant carrera a contrarellotge per a trobar a supervivents atrapats entre les ruïnes dels edificis esfondrats pel tremolor de 6,9 graus de magnitud que va fer tremolar el centre del país passades les 23 hores del divendres. Segons l'últim balanç de les autoritats, almenys 2.012 persones han mort i altres 2.059 han resultat ferides, de les quals 1.404 es troben en estat crític.

Molts ciutadans han passat la seva segona nit a la intempèrie davant el temor a les rèpliques, mentre els treballadors dels equips de rescat s'afanyen aquest diumenge en la cerca de persones amb vida en les poblacions més afectades de l'Atles, algunes de les quals es troben incomunicades pels despreniments de roques a la carretera, com és el cas de Moulay Brahim, un poble a uns 40 quilòmetres de Marràqueix.

"Encara hi ha moltes persones sota les runes. La gent continua buscant als seus familiars", ha explicat a l'agència Reuters Adeeni Mustafa, un resident d'àrea d'Asni. "Moltes de les carreteres estan tallades", ha afegit.

A Moulay Brahim, s'han instal·lat tendes de campanya improvisades en un camp de futbol per als habitants que s'han quedat sense llar.

Més de 300.000 afectats

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 300.000 persones han resultat afectades pel desastre. "Les pròximes 24 a 48 hores seran crítiques en el que al salvament de vides es refereix", ha manifestat en un comunicat Caroline Holt, la directora global d'operacions de la Federació Internacional de la Creu Roja i les Societats de la Mitja Lluna Roja.

L'epicentre del terratrèmol es troba a uns 72 quilòmetres al sud-oest de Marràqueix, un pol turístic per les seves mesquites medievals, palaus i seminaris, així com el seu laberint d'estrets carrers. La part vella de la ciutat ha patit seriosos danys i moltes famílies temen no poder tornar a les seves llars davant el risc que no siguin segures.

"No puc dormir aquí. Estic demanant a les autoritats que m'ajudin i portin un expert per a assessorar-me si és possible tornar a casa o no", ha explicat a Reuters Mohamed Ayat Elhaj.

Es tracta del sisme més mortífer al Marroc des de 1960, quan un terratrèmol va provocar la defunció d'almenys 12.000 persones.