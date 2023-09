El PSOE ha expulsat de les seves files l'històric dirigent del socialisme basc Nicolás Redondo Terreros, segons ha avançat 'Eldiario.es' i van confirmar fonts de la formació liderada per Pedro Sánchez. La direcció federal del partit ho ha aprovat aquest dilluns a la reunió ordinària de l'executiva pel "menyspreu reiterat" de l'exdirigent basc a les sigles. Les últimes setmanes, Redondo Terreros ha estat molt crític no només amb la possible negociació de "fórmules" sobre una amnistia, així com amb la negociació que el Govern manté amb Carles Puigdemont.

Redondo s'havia anat distanciant del partit i a principis de setembre va publicar una columna a diversos mitjans titulada 'Dignitat' en què criticava obertament la direcció. L'expulsió s'ha produït, a més, quan pesaven dos expedients disciplinaris sobre Redondo, el primer per participar en un acte de suport a Isabel Díaz Ayuso. "Vuit milions de votants mereixen respecte, i també una organització amb 140 anys d'història", afirmen fonts del partit. També han indicat que Redondo no va presentar al·legacions durant el procés que ha acabat amb la decisió de l'expulsió.