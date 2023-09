L'expedició dels Bombers de la Generalitat desplaçada al Marroc per ajudar les víctimes del terratrèmol ja han emprès el camí de tornada. Segons informa el cos a través d'un comunicat, l'equip format per 14 persones anirà fins a Tànger i allà agafarà un ferri fins a la península. Van marxar l'11 de setembre des del Complex Central dels Bombers a Bellaterra amb un parell de furgonetes de transport i dos vehicles lleugers. Durant aquests cinc dies han estat a l'Atles donant suport i atenent persones en una zona de petits pobles on és difícil fer-hi arribar ajuda i recursos. Aquest dissabte, les autoritats del Marroc van agrair, en un acte públic, l'ajuda que ha donat l'expedició.

Un cop el comboi dels Bombers va arribar a Algesires, va creuar l’Estret de Gibraltar amb ferri fins a Tànger. Des d’allà, junt amb les altres unitats i sota el comandament del contingent de l’Estat que coordinava la Unidad Militar de Emergencias, van arribar al centre de comandament a Amizmiz per rebre instruccions per part dels comandaments locals.

L’equip es va desplaçar fins a Taroudant, on van fixar el campament base junt amb la resta d’operatius de l’expedició (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers de Madrid i Protecció Civil de Madrid i Bombers de Granada). L’objectiu, segons explica el cos, era atendre les demandes dels pobles més petits on no havia arribat ajuda.

Posteriorment, i en col·laboració amb efectius de bombers marroquins, l’expedició catalana va anar destinada el dimecres al poble d’Algou, el qual havia quedat incomunicat per carretera. Un cop allà, van col·laborar en les tasques de cerca i rescat de les víctimes del terratrèmol, descartant que hi haguessin persones sota la runa.

El dia següent van treballar a Tafingoult, realitzant les mateixes tasques que el dia anterior. Divendres, l’expedició catalana va desplaçar-se fins a Tigouga per tal de donar assistència sanitària a la població local que ho necessitava, i es va fer una valoració estructural en diversos punts de la localitat, així com tasques de recerques amb els gossos en tots els edificis on podria haver-hi víctimes.

L’equip de Bombers ha estat integrat per 4 guies canins i 4 gossos del Grup Caní de Recerca (GRCR), un tècnic en estructures col·lapsades, un altre en rescat de persones, que podia fer atenció sanitària; un parell de bombers per donar suport logístic, un altre d’origen marroquí, per ajudar amb les comunicacions amb els operatius del país, i un cap d’expedició.