La vicepresidenta segona del govern espanyol en funcions, Yolanda Díaz, ha assegurat que l'amnistia només pot arribar després d'un "pacte històric" i "sense unilateralitat". "Quan una part s'asseu a negociar ja està renunciant a la unilateralitat", ha argumentat en una entrevista que publica aquest diumenge 'La Vanguardia.

La líder de Sumar també proposa un "ampli acord polític" que conclogui amb una llei orgànica. Díaz també explica que l'amnistia ha de servir per superar conflictes polítics. I que, per tant, no es pot comparar amb la situació de 1977, quan es van alliberar 89 presos -després que 18.000 ja s'haguessin beneficiat d'indults previs-, en una amnistia per facilitar un canvi de règim polític.