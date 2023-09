El Congrés dels Diputats celebrarà aquest dimarts una sessió històrica on per primer cop es podrà utilitzar el català, el basc i el gallec sense perill d'una amonestació o expulsió per part de la presidència de la cambra. Fruit de l'acord assolit amb els grups per a l'elecció de la Mesa, aquest dimarts s'habilitarà un sistema de traducció simultània que, segons fonts del Congrés, comença a funcionar amb un equip de sis intèrprets homologats i 650 auriculars que estaran a disposició dels diputats que en demanin. Malgrat que inicialment el Congrés ha informat que només disposava de 200 aparells, aquesta tarda n'ha llogat 450 més. També hi haurà dues pantalles gegants que ja es trobaven a l'hemicicle i que oferiran subtítols.

Segons fonts del Congrés, la despesa total en auriculars ascendirà a 7.600 euros, IVA inclòs. Una xifra a la qual se sumarà el lloguer i manteniment dels aparells que reben el senyal de la traducció simultània, que aquestes fonts quantifiquen en 45.900 euros fins a final d'any, IVA inclòs. El Congrés preveu comprar aparells propis en un futur. El català, el basc, el gallec i l'aranès ja es podran utilitzar al Congrés Els sis traductors que treballaran a partir de demà formen part d'una borsa de 12 que s'aniran rellevant al llarg dels temps. Segons aquestes fonts, tots són treballadors autònoms i cobren entre 80 i 100 euros l'hora. Tots actuen a distància. No seran físicament al Congrés i el retard màxim calculat del sistema serà de quatre segons. La cambra els anirà contractant en funció de les necessitats del ple, però no podran sobrepassar els cobraments d'un contracte menor. Tot aquest sistema, inspirat en el que ja té desplegat el Senat, serà vigent previsiblement només fins a final d'any, en què la presidència del Congrés preveu la convocatòria de concursos. Tot plegat permetrà que aquest dimarts, tal com es va comprometre la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ja es pugui utilitzar amb normalitat català, basc, el gallec i també l'aranès, al debat parlamentari. Serà una sessió on, precisament, els diputats debaten la reforma del Reglament del Congrés perquè les llengües cooficials puguin ser utilitzades a tota l'activitat parlamentària, inclosa la presentació d'escrits. El debat comença aquest dimarts a les 12 del migdia amb la presa en consideració de la proposició de reforma del Reglament. Primer intervindran els grups que han presentat la iniciativa, és a dir, el PSOE, Sumar, ERC, PNB Bildu i BNG, que tindran 12 minuts cadascun de major a menor. Després serà el torn de rèpliques, si n'hi ha, per un temps màxim de cinc minuts, i posteriorment el torn de fixació dels grups que no hagin intervingut, amb un màxim de 7 minuts d'intervenció i un ordre de menor a major, acabant amb el PP. Aquest dimarts també es debat la presa o no en consideració i la tramitació directa i en lectura única de la proposició. Posteriorment, es votaran aquests punts, que s'aprovaran, previsiblement, amb el vot a favor dels grups que signen la iniciativa i també de Junts, amb qui van negociar la reforma. Si la presa en consideració i el tràmit d'urgència prosperen hi haurà una nova sessió del ple el dijous a les 9 h en què s'aprovarà definitivament la reforma i s'establirà per llei el dret dels diputats a utilitzar en català, basc, gallec i aranès a tota l'activitat parlamentària.