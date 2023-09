Els rumors i encreuaments de declaracions sobre la negociació d’una amnistia dels delictes derivats del procés estan exacerbant nombrosos propagandistes de l’extrema dreta, que participen en una intensa campanya d’agitació amb els membres de les Forces Armades i de Seguretat com a principal objectiu.

El corrent arengador flueix a les xarxes socials, fòrum preferit d’aquest sector. És una veta de propaganda que discorre paral·lela a la de la convocatòria pel PP –arrencada per l’expresident Aznar– d’una concentració contra l’amnistia el pròxim cap de setmana, que fa osmosi amb l’audiència conservadora i que parasita comptes i xats de seguidors de Vox.

L’actual campanya ultra té dues narratives: una de principal que crida militars i agents policials a amotinar-se contra el Govern central si el president en funcions, Pedro Sánchez, es compromet amb Junts i Esquerra Republicana a promulgar una llei d’amnistia.

En l’altra narrativa coincideixen nombrosos emissors de la primera, i culpa i insulta el rei Felip VI i li construeix una imatge de pusil·lànime, quan no còmplice, davant l’amnistia.

Invitació al cop

Des de fa dues setmanes, i com ja ha passat en altres moments de tensió de la legislatura passada, aquest moviment va abandonar la seva marginalitat: alguns missatges destacats de la campanya han arribat al mig milió de visualitzacions. D’altres han sortit dels seus racons virtuals i han passat al carrer. A la plaça Sant Jaume de Barcelona, sense anar més lluny, durant una concentració contra la possible amnistia el 10 de setembre, dues operàries d’aquesta campanya –la seva identitat i filiació no ha transcendit de moment– van desplegar una pancarta amb el rètol en lletres vermelles: «Felip VI còmplice del cop d’Estat a les urnes a la democràcia i a les voluntats dels espanyols» [sic].

Els missatges que tenen les Forces Armades com a protagonistes i/o destinatàries aprofiten biaixos de confirmació de l’audiència d’ultradreta. Han tingut èxit a principis de setembre notícies falses sobre un xantatge de Pedro Sánchez al Rei o arengues colpistes: «Seré un dels més de 130.000 militars en actiu que acudirà a la Moncloa i el posarà [a Sánchez] a disposició de la Judicatura Militar per incomplir la llei i la Constitució. Em consta que la Guàrdia Civil, amb més de 78.000 efectius, comparteixen el mateix», diu a X una de les que més circula.

El compte emissor d’aquesta amenaça és PentádonoESP. Es diu regida per «militars adscrits al CIFAS», en al·lusió al Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades, i mostra al seu perfil una foto de la porta del Comandament d’Operacions dels exèrcits.

La identitat té aspecte de ser falsa. No ho és la de la plataforma sindical Jucil, branca de Jusapol per a la Guàrdia Civil, que ha emès un comunicat també d’èxit entre els consumidors de la campanya. Es titula ‘Possible amnistia per als delinqüents catalans’. La seva nota diu: «Si el Govern s’autoritza a si mateix per decidir el que és delicte en realitat seríem davant un cop d’Estat dictatorial».

El comunicat encara serveix per alimentar notícies falses en mitjans ultres i blogs sobre suposades mobilitzacions a l’institut armat contra el Govern central.

Contra el Rei

Contra el ReiFotos de Felip VI cap a baix, caricatures, retrats d’ell gesticulant o coincidint amb Pedro Sánchez il·lustren una pila de missatges en aquests circuits de les xarxes socials. Aquest corrent és simultani a la de comminacions a la Guàrdia Civil i les Forces Armades perquè impedeixin una amnistia. Totes dues van assolir la setmana passada un punt culminant d’audiència, apunten fonts de la Seguretat de l’Estat que estan observant aquest fenomen.

Els atacs al cap de l’Estat per sectors antisistema no són un cas nou, però sí que ho és la intensitat amb què ara es dispara des d’una extrema dreta molt polaritzada i frustrada després del fracàs de Vox en els comicis del 23J.

Els missatges solen tenir un to d’exigència, com els que formula l’esmentat PentágonoESP. A principis d’agost inaugurava la ratxa expressant: «Felip VI es troba en un greu dilema. Està amb la unitat d’Espanya o amb els polítics corruptes que busquen la desintegració de país».

Però un important filó d’aquest corrent directament desqualifica o insulta, amb frases com ara «covard traïdor; abdica, paràsit».

Un nombre no determinat dels repicadors d’aquests missatges escampen alguna de les narratives, i s’apunten a insultar o amenaçar el monarca alhora que a arengar els militars. Una part dels comptes funcionen també com a part de la cambra de ressò de propaganda russa contra la UE i l’OTAN, assenyalen les fonts citades.

Malnom insultant

L’animadversió ultra contra el cap de l’Estat ja ha complert tres anys. Es va originar en temps de la pandèmia, en l’exasperació de l’extrema dreta i la ultradreta contra el Govern i Pedro Sánchez. Els primers qualificatius de «maçó» contra el monarca sorgeixen el juliol del 2020, després de l’homenatge d’Estat als morts per la covid-19, que va organitzar l’Executiu al Pati de l’Armeria del Palau Reial de Madrid.

La catedral de l’Almudena quedava davant, però no va ser una cerimònia religiosa, sinó laica. Aquella escenografia –seients en cercle, distants entre si i entorn d’un gran peveter encès– li va semblar aquelarre maçònic a la part més radical dels que mesos abans havien sortit al carrer a secundar cassolades convocades pels mateixos canals de xarxes socials contra les restriccions sanitàries.

L’any següent, el juny del 2021, activistes de l’extrema dreta ocults sota pseudònims a les xarxes socials van aconseguir viralitzar un malnom insultant del rei, «‘Felpudo VI’». L’espurna: l’aparició al BOE, a finals d’aquell mes, dels indults al republicà Oriol Junqueras i altres polítics que havien sigut empresonats per delictes de l’esclat del procés la tardor del 2017. Aprovava els indults el Govern central, els publicava el ministre de Justícia –llavors Juan Carlos Campo– i els firmava «Felip R.».

El malnom retorna ara en una nova fase, aquesta vegada recolzat en les expectatives d’una amnistia. La campanya contra Felip VI des de l’extrema dreta puja un esglaó: des de la desafecció a l’animadversió, quan no l’odi, amb advertències incloses.

Collar poc cristià

En l’origen d’aquesta fase, eslògans i cartes obertes a compte del fantasma de l’amnistia, com la formulada el 13 de setembre davant més de 449.000 visualitzacions per un compte batejat amb el nikname La Robin, que denigra constantment Pedro Sánchez, i en què aquell dia s’adreça al monarca en aquests termes: «… en aquests moments crítics, és crucial que com a monarca es mostri ferm en la defensa de la nostra Constitució i dels principis democràtics que la sustenten [...] l’insto que no es deixi fer xantatge ni a cedir davant pressions que puguin comprometre l’estabilitat i la integritat d’Espanya».

Ja al maig havia començat un tercer xàfec de crítiques en el mateix àmbit, aquesta vegada per una foto que va penjar la Casa Reial de la princesa Leonor amb el seu pare, en la qual ella porta al coll un petit collar amb una paraula en cal·ligrafia àrab.

Un dels activistes que més van remoure l’assumpte, l’inspector de policia retirat Javi Rodrigo, propagandista de l’òrbita del popular coronel Pedro Baños –difusor d’argumentaris estratègics prorussos–, va assenyalar el detall de la foto el 20 de maig, preguntant-se: «Però això què és? Quin missatge volen traslladar? I la creu?». Va obtenir més de mig milió de visualitzacions a Twitter.