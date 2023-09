L'Audiència Provincial de Sevilla ha condemnat a sis anys de presó l'exdirector general tècnic de la Fundació Andalusa Fons de Formació i Ocupació (Faffe), Fernando Villén, per la utilització de targetes bancàries de la fundació per al pagament dels serveis en diferents locals de contactes. També ha condemnat cinc anys i tres mesos menys un dia de presó a l'exdirectora economicofinancera de la Faffe, Ana Valls.

Després del veredicte de culpabilitat emès per un jurat popular, l'Audiència de Sevilla condemna l'exdirector de la Faffe com a autor d'un delicte continuat de malversació i falsedat en document oficial, en concepte d'inductor, i li imposa sis anys de presó, multa de 7.200 euros i inhabilitació especial per a lexercici de càrrec o ocupació pública durant sis anys. L'exdirectora economicofinancera de la Faffe està condemnada per malversació i falsedat en document oficial, igualment com a autora, imposant-li la pena de cinc anys i tres mesos menys un dia de presó, 5.840 euros de multa i inhabilitació especial per a l'exercici de càrrec o ocupació pública durant cinc anys.

La sentència, notificada aquest dijous a les parts i contra la qual es pot interposar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), condemna l'exdirectiu d'Ocupació, que va ser membre de l'executiva regional del PSOE andalús, a indemnitzar la Junta d'Andalusia a la suma de 24.129 euros . Villén va gastar 32.566 euros en prostíbuls però va tornar 8.437 euros el dia 25 de març del 2010.

Director des de 2003

L'Audiència Provincial considera provat que Villén, que va ser nomenat director general tècnic de la Faffe des que aquesta va ser creada l'any 2003, "havia autoritzat que disposés de targeta de crèdit contra els seus comptes per a l'abonament de despeses de representació". "Prevalent-se del seu càrrec", l'acusat "va dur a terme de manera continuada una disposició il·lícita dels fons de la dita entitat, utilitzant-los per abonar els serveis que havia sol·licitat en diferents locals de contactes de Sevilla i altres províncies andaluses, usant per això la targeta que a cada moment va disposar com a director contra els comptes de la fundació". "Va disposar d'aquests fons públics (32.566 euros) per al seu aprofitament i lucre personal, sense que hagi tornat les despeses realitzades a través de cap dels seus comptes bancaris ni tampoc en metàl·lic a través de la caixa central de la fundació”, assenyala la sentència. La directa econòmica va ser la responsable, diu la sentència, de simular les devolucions de les esmentades despeses de targeta registrant ingressos fingits d'aquestes devolucions en metàl·lic a la referida caixa de la fudació. Aquestes "despeses ficticis" eren registrades com a dietes o desplaçaments.

L'exdirigent socialista va estar al capdavant de la Faffe entre el 2003 i fins que es va extingir el 2011, designat pel llavors Govern del PSOE, en una fundació que té una altra peça judicial oberta als tribunals per un presumpte cas de nepotisme i xarxa clientelar, després de la denúncia del Sindicat Andalús de Funcionaris d'“endollisme” aportant una llista de 85 persones que van entrar a treballar a la fundació i que tenen relació d'amistat o familiar amb càrrecs socialistes en aquell període.

Aquest cas de corrupció va ser clau a les eleccions andaluses del 2018, quan el candidat del PP, Juan Manuel Moreno, va decidir començar la seva campanya a les portes d'un dels prostíbuls on aquest exdirectiu socialista va pagar una de les gresques més quantioses amb diners públics. Aquesta festa al 'Don Angelo' va costar 14.737 euros la nit del 22 al 23 de març de 2010 , just quan el que era conseller d'Ocupació, Antonio Fernández , va ser cessat pel cas dels ERO , que ja ho aguaitava i pel que avui compleix condemna a la presó, i va sortir del Govern. El PP sempre ha insinuat que aquesta gran orgia va ser amb la cúpula d'Ocupació però l'acusat no ha revelat mai durant el judici qui el va acompanyar aquella matinada al puticlub.