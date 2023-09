El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat en un acte multitudinari a Madrid que l’amnistia és una “indignitat” i que suposa un “frau”. “Espanya no va votar democràticament que visquem aquesta tessitura”, ha afirmat Feijóo aquest diumenge al migdia davant de milers de persones i de dirigents i exdirigents del partit. Segons Feijóo, concedir l’amnistia als responsables del procés implica atacar la “igualtat” de la ciutadania de l’estat espanyol sense que hi hagi “consentiment” de la majoria. “La llei ha de ser igual per a tots començant pels polítics”, ha argumentat, perquè “si no són iguals és una tupinada”. El líder del PP ha acusat el líder socialista, Pedro Sánchez, de ser el “responsable” i al PSOE de ser “còmplice”.

“Ell sabrà com vol ser recordat en la història del nostre país”, ha dit Feijóo sobre Sánchez. En canvi, el líder del PP ha assegurat, a 48 hores de sotmetre’s al debat d’investidura al Congrés, que té “molt clar” que ell defensa la “llibertat, igualtat i dignitat” dels espanyols amb independència de si “passarà o no per la presidència del govern”. “No som uns beneits. No ens empassem això”, ha afirmat. Segons fonts del PP, que citen xifres de la Policia Nacional, l’acte ha congregat més de 30.000 persones, que han “desbordat” les previsions. Les forces de seguretat han hagut de tallar per motius de seguretat els carrers del voltant de l’Avinguda Felip II de la capital espanyola. Per això, les mateixes fonts del partit fan ascendir a més de 60.000 la xifra d’assistents en el que consideren “l’acte convocat per un únic partit més multitudinari dels últims anys”. Entre ells, persones provinents de diferents punts de l’estat espanyol. Al llarg del matí han arribat desenes d’autocars a Madrid amb militants i simpatitzants del partit amb banderes espanyoles i cartells contra l’amnistia i en defensa de la Constitució. Durant l’acte en diversos moments han cridat lemes com ‘Puigdemont a la presó’ i ha acabat amb l’himne d’Espanya.