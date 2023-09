El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat el PP d'haver "escopit odi contra Catalunya" amb la manifestació que ha celebrat aquest diumenge a Madrid. "Hem assistit a una manifestació d'odi i venjança contra Catalunya", ha assegurat en una compareixença després de reunir-se amb la ministra de Cultura, Arts i Patrimoni de Xile, Carolina Arredondo. Aragonès ha advertit el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "si ha fracassat en el seu intent de ser president del govern espanyol es perquè ha fracassat a Catalunya". "Catalunya va derrotar Feijóo a les eleccions".

Davant d'aquesta "Espanya negra" que creu que s'ha pronunciat a Madrid, ha confiat haver sumat "molts catalans a la causa de la independència de Catalunya" i de l'amnistia per als encausats arran del procés sobiranista. De fet, la protesta a la capital espanyola era contra la possibilitat que s'amnistiï aquestes persones. Aragonès ho ha considerat "venjança i odi".

Alhora, ha avisat que l'amnistia "és un pas necessari però insuficient" per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat i, per tant, per garantir la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol. La resolució, ha dit, haurà d'incloure "el reconeixement dels ciutadans de Catalunya de decidir lliurement el futur".

Sánchez ha acudit aquest mateix diumenge a Catalunya, concretament a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà (Baix Llobregat), on ha donat per fet que hi haurà un nou govern socialista a l'estat espanyol. Aragonès, però, li ha indicat que a la negociació de la investidura caldrà incloure-hi el dèficit fiscal i el traspàs de Rodalies de Catalunya a la Generalitat per acabar "amb el caos" d'aquest servei.