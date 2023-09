35 dies després de rebre l'encàrrec de Felip VI, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se sotmet aquest dimarts i dimecres a un debat d'investidura per al que no té els suports garantits. De moment, i tret que es produeixi una sorpresa, Feijóo només disposa del 'sí' de 172 diputats (PP, Vox, UPN i CC) . Està a quatre escons de la majoria absoluta (176), i el PP centra ara els seus missatges a apel·lar als diputats del Grup Socialista perquè el "rebel·lin" contra un suposat acord d'amnistia i votin el candidat popular. Els socialistes, que consideren "vergonyosa" aquesta crida, no han aclarit si Pedro Sánchez donarà la rèplica. La investidura es votarà en primera volta el dimecres al migdia, i en segona volta divendres a la mateixa hora.

El debat començarà aquest dimarts a les 12 h amb la presentació de la candidatura d'Alberto Núñez Feijóo. Segons l'article 171 de la Constitució hauria d'exposar "el programa polític del govern que pretén formar i sol·licitar la confiança de la cambra". El líder del PP no té límit de temps, però els discursos d'investidura acostumen a durar al voltant de les dues hores. Quan acabi el seu torn, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, previsiblement interromprà la sessió per dinar.

El debat en si començarà un cop es reprengui la sessió. Serà el torn dels grups, de major a menor, i començarà pel PSOE. Els socialistes encara no han aclarit si intervindrà el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, o bé si deixaran la rèplica al portaveu al Congrés, Patxi López. En tot cas, el PSOE disposa de 30 minuts per rebatre els arguments del candidat. Feijóo pot donar resposta, de nou sense límit de temps, i el PSOE replicar durant un màxim de 10 minuts.

Després del PSOE (i de la possible rèplica de Feijóo) serà el torn de la resta de formacions, que també disposaran de 30 minuts cadascuna i a les quals Feijóo també pot replicar de manera individual o conjunta. L'ordre de major a menor és PSOE, Vox, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG, CC i UPN. Tancarà el debat la portaveu del PP, Cuca Gamarra, i després el mateix Feijóo.

Votació per crida

Un cop acabi el debat, el dimecres, tindrà lloc la primera votació. Serà pública i per crida, és a dir, que es menciona els diputats un a un per ordre alfabètic a partir d'una lletra elegida a l'atzar, i aquests hauran de dir en veu alta "sí", "no" o "abstenció". A aquesta primera votació el candidat necessita la majoria absoluta de la cambra, com a mínim 176 diputats. En cas que no tingui els vots, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, convocarà una nova votació 48 hores després, divendres.

En aquest segon debat, Feijóo disposarà de 10 minuts per demanar de nou el suport de la cambra, i cada grup tindrà 5 minuts per donar-li rèplica. La votació també serà pública i per crida, i Feijóo necessitaria una majoria simple, més vots a favor que en contra, per a ser investit.

S'inicia el rellotge electoral

El possible fracàs de la investidura de Feijóo posarà en marxa el rellotge electoral. A partir de la primera votació només poden passar dos mesos per investir un altre candidat, i arribats a aquest moment es convocarien eleccions per a 54 dies després. D'aquesta manera, un hipotètic encàrrec de Felip VI a Pedro Sánchez s'hauria de resoldre amb una votació abans del 26 de novembre, i si no prospera les eleccions serien el 14 de gener de 2024.

Les llengües, normalitzades

Aquesta serà la primera sessió d'investidura en què els portaveus podran utilitzar qualsevol de les llengües oficials de l'Estat amb normalitat. Ja es va poder fer així al ple de la setmana passada, en què es va activar un nou sistema de traducció simultània que va funcionar amb normalitat.

Manifestació prèvia

Els populars han escalfat les hores prèvies a aquest debat amb la concentració d'aquest diumenge a Madrid, on 40.000 persones (segons la Policia Municipal) es van concentrar per clamar contra la suposada concessió d'una amnistia, amb crits, també de "Puigdemont, a presó". Alberto Núñez Feijóo va estar acompanyat pels expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy, així com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Crides al transfuguisme

El ja previsible fracàs de la ronda de contactes ha portat els populars a provar de pressionar els diputats del PSOE perquè trenquin la disciplina de grup i donin suport a la investidura de Feijóo. Diversos dirigents del PP els han cridat a "rebel·lar-se" pels seus "principis" contra els suposats acords del PSOE amb les forces independentistes. Les crides s'han focalitzat en els diputats del PSOE de Castella-La Manxa, tot i que el president de la comunitat, Emiliano García-Page, ja ha advertit que no trobaran trànsfugues a les seves files.

Paral·lelament, el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va assistir aquest diumenge a la Festa de la Rosa, a Gavà. Durant el seu discurs va afirmar que el líder del PP "apel·la a la pitjor de les corrupcions" quan fa crides al transfuguisme dels diputats del PSOE. Segons Sánchez, Feijóo també "es boicoteja a ell mateix" organitzant un acte a Madrid en contra de la investidura d'un president del PSOE abans de sotmetre's a la seva mateixa investidura.