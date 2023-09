El diputat de Junts, Eduard Pujol, ha protagonitzat un altre sorprenent episodi durant la votació d'investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo. En un primer moment, Pujol va emetre un 'sí', donant suport a Feijóo. Tot i així, mentre retornava al seu escó, una inesperada rectificació ha fet que canviï la seva resposta a un decidit 'no'. Per desgràcia per a ell, aquest canvi d'opinió no ha estat reconegut a temps per les autoritats i el seu vot inicial ha estat considerat nul.

Aquesta peculiar situació ha tingut repercussions immediates, ja que el resultat final ha estat una votació més ajustada del que es preveia. Feijóo ha obtingut un vot 'no' menys dels esperats, quedant-se amb 177 vots en lloc dels 178 que necessitava. Això significa que el líder del PP només ha aconseguit el suport de 172 diputats del PP, Vox, UPN i CC. Fonts de Junts han assenyalat clarament que l'error ha estat totalment atribuïble al diputat Pujol. Això contrasta amb una situació similar ocorreguda en una votació anterior, quan el diputat del PSOE Herminio Rufino Sancho Íñiguez també es va equivocar. Tot i això, en aquell cas, el seu error no es va comptabilitzar com a 'sí' ni com a vot nul. Sancho Íñiguez va rectificar de manera immediata quan va ser conscient del seu error i va explicar que la secretària de la Mesa havia llegit malament el seu nom. Aquesta situació va generar una certa perplexitat a la cambra. En aquesta ocasió, Pujol no ha tingut l'oportunitat de corregir el seu vot, cosa que hauria suposat un canvi significatiu en la votació. És rellevant destacar que la secretària de la Mesa que va llegir els noms quan Pujol va cometre l'error era del PP, en contrast amb el cas anterior on la secretària era del PSOE. La decisió de considerar nul el vot de Pujol ha sigut objecte de debat i polèmica a la Mesa del Congrés. Fonts del PP han criticat aquesta decisió i han argumentat que hauria de ser comptabilitzat com un 'sí'. Segons aquestes fonts, sembla que aquesta decisió podria estar orientada a evitar tensions amb Junts en el context de les negociacions per a la investidura de Sánchez. Argumenten que, si es vol permetre la rectificació del vot, caldria aprovar un acord de la Mesa que ho establixi com a pràctica a partir d'ara. Aquesta situació ha reavivat la memòria d'incidents anteriors, com el cas de l'exdiputat del PP Alberto Casero, que es va equivocar en una votació de la reforma laboral en una legislatura anterior i no va tenir l'oportunitat de rectificar l'error.