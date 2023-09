El Govern israelià ha ordenat retirar immediatament les dones que fan funcions de guàrdia de seguretat a les presons de tot el país després que s’informés d’una relació sexual entre diverses vigilants que realitzen el servei militar obligatori i un pres palestí condemnat per terrorisme.

El Tribunal de la Magistratura de Petah Tikva ha imposat un embargament informatiu sobre el cas, per la qual cosa no s’ha informat ni del nom de la presó on s’ha produït l’escàndol. No obstant, després de transcendir la notícia, la comandanta del Servei de Presons d’Israel, Katy Perry, i el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, van publicar un comunicat en el qual anunciaven el «final immediat» de la presència de dones militars a les presons del país.

Acusat de terrorisme

El diari israelià ‘Yediot Aharonot’ ha publicat que el pres palestí és un membre d’Al-Fatah condemnat per un atemptat en el qual van morir israelians al centre d’Israel. Pel que sembla, el reclús utilitzava un telèfon mòbil per mantenir contacte amb diverses guàrdies i enviar-los fotografies.

Dijous es va fer un interrogatori d’una guàrdia de seguretat que va revelar que quatre guàrdies més van mantenir relacions amb el pres. Les cinc sembla que estaven acabant el servei militar obligatori de dos anys.

Un advocat de la guàrdia de seguretat ha assegurat que el pres va amenaçar la seva client per mantenir relacions no consensuades, però fonts de la Policia han assenyalat que hi ha proves que les relacions van ser consentides. El pres va ser traslladat divendres a una ala d’aïllament.