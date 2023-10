Els viatges per terra, amb el metro de la ciutat i als principals aeroports de Nova York (Estats Units) han quedat paralitzats com a conseqüència d'un xàfec rècord que ha afectat tota la ciutat aquest dissabte (encara divendres per als novayorquesos).

La governadora i l'alcalde de Nova York, Kathy Hochul i Eric Adams respectivament, han declarat l'estat d'emergència a la metròpoli, a Long Island i a la vall del Hudson, per les pluges torrencials, que ha col·lapsat gairebé tota la regió metropolitana.

En una roda de premsa a última hora del matí d'ahir per abordar el mal temps, Hochul i Adams van instar els novaiorquesos a quedar-se a casa i mantenir-se allunyats de les carreteres.

Fins a la tarda de divendres, havien caigut gairebé 20 centímetres de pluja a l'aeroport JFK, segons el Servei Meteorològic Nacional, la qual cosa converteix aquella jornada en el dia més plujós des que es van començar a registrar les precipiacions el 1948. El servei va advertir que la pluja continuaria durant hores i de l'amenaça d'inundacions contínues a autopistes, carrers i passos subterranis. També s'han registrat afectacions greus al metro de la ciutat.

Més d'una vintena de rescats

El Departament de Bombers de Nova York (FDNY, per les seves sigles en anglès) ha hagut d'intervenir per rescatar persones en perill per la crescuda de les aigües, mentre hi havia una alerta d'inundació sobtada a Manhattan, Brooklyn, Queens i Staten Island.

L'FDNY ha tret mitja dotzena de persones de soterranis inundats i ha fet 15 rescatats més de vehicles atrapats. Adams ha aclarit que no s'han notificat víctimes mortals abans de respondre a les crítiques que la seva administració no va fer prou per alertar als novaiorquesos abans de la tempesta.

"Si a algú l'ha agafat desprevingut, deu haver estat vivint sota una roca", ha expressat a 1010 WINS.

El xàfec ha fet d'aquest mes el segon setembre més plujós que s'ha registrat mai, segons el mateix servei. En conseqüència, els novaiorquesos s'han despertat amb enormes bloquejos a les carreteres, amb totes les línies del metro de la ciutat tancades, desviades o funcionant amb retards extrems, ja que les fortes inundacions a Brooklyn han causat estralls a tot el sistema.

La pluges han inundat 150 escoles de la ciutat, una de les quals s'ha vist obligada a evacuar els alumnes.