El Govern i els sindicats han arribat a un acord per pujar un 0,5% el salari dels funcionaris a partir de la pròxima nòmina, posant en data aquest mes d'octubre de 2023. L'Acord Marco, signat l'octubre de 2022 per totes les parts (Govern, UGT i Comissions Obreres - CCOO-) van acordar que, s'inclourien variables que podrien provocar pujades salarials per compensar la inflació.

3,3 milions de treballadors de l'Administració local, autonòmica i estatal a Espanya es beneficiaran d'aquest augment

Com a resultat de les negociacions, en els passats 'Pressupostos Generals de l'Estat' (PGE) es va augmentar el salari amb un 2,5% fix i a més, es va deixar clar que, hi podria haver la possibilitat d'un nou augment del 0,5% en el cas que l'IPC amortitzat passes el 6%. L'IPC amortitzat tancarà amb un 8,3%, segons les dades calculades per CCOO.

"Aquesta pujada tindrà un caràcter retroactiu des de gener consolidable i es farà efectiva l'octubre de 2023", UGT

L'Acord Marco

L'acord signat el 2022 deia que durant 3 anys hi hauria d'haver un augment en les nòmines dels empleats públics a conseqüència de la pujada de la inflació. Així doncs, durant el 2022, 2023 i 2024 hi haurà aquesta pujada a les nòmines, per tal que, els funcionaris no perdin poder adquisitiu després de la inflació.

A part de la pujada del 0,5% a la nòmina, també hi haurà altres millores laborals:

Jornada de 35 hores

Una pujada salarial del 9,5% repartida en tres anys

Establiment de plans d'igualtat

La derogació de la jubilació parcial

A part de les pujades d'aquest any, durant l'any 2022 també hi va haver una pujada fixa del 2% i un 1,5% extra per tal de compensar la inflació. A continuació, podreu veure com han variat en els últims anys els sous dels funcionaris amb aquest acord.

Novetats pel 2024

Hi haurà un nou augment salarial del 2%, el qual apareixerà en els 'Pressupostos Generals de l'Estat', com tots els altres augments, i a més, hi haurà un 0,5% addicional l'octubre de 2025 si torna a pujar l'IPC, el qual es tanca el mes de setembre.