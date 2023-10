Junts per Catalunya només contempla votar a favor o en contra de la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol, però no l'abstenció. Així ho confirmen fonts de l'equip negociador del partit, consultades per l'ACN, que assenyalen que ho han traslladat a Ferraz. Justifiquen el moviment per "neutralitzar" el que pugui fer la diputada de Coalició Canària. Aquest dijous, el president canari, Fernando Clavijo, s'ha obert a donar suport a la investidura del candidat socialista, fet que permetria que tirés endavant amb l'abstenció dels 7 diputats de JxCat. Però aquestes mateixes fonts descarten aquest escenari.

Amb un hipotètic vot favorable de la diputada de CC, Sánchez sumaria 172 vots amb Sumar, ERC, EH Bildu, el PNB i el BNG, i 171 en contra del PP, l'extrema dreta de Vox i UPN. D'aquesta manera, n'hi hauria hagut prou amb una abstenció de Junts.