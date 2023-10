«1582. El sol no es ponia al nostre imperi. M’agrada molt aquesta frase». La broma punk de Los Nikis, ‘El imperio contraataca’, publicada el 1985, és un viu reflex de Vox. No només perquè el partit de Santiago Abascal posés a tot drap aquesta cançó en els seus mítings fa anys, sinó perquè ara han utilitzat aquesta frase, la del sol i l’imperi durant el regnat de Carles I, per reclamar a territoris de tot el món que canviïn el nom dels seus accidents geogràfics i recuperin les antigues denominacions en castellà. La seva intenció arriba al punt de demanar que les illes Marshall, un país sobirà, passi a dir-se Islas de los Pintados.

Al contrari que el grup de la ‘movida’ madrilenya, que parlava d’un hipotètic futur en què la truita de patata derrotava la cadena McDonald’s o de com el cinquet s’imposava al blackjack a Las Vegas, Vox proposa que el Govern d’Espanya impulsi a les institucions internacionals la «denominació original en espanyol d’aquells accidents geogràfics substituïts per designacions en altres llengües a fi de reconèixer la tasca descobridora» dels avantpassats espanyols.

La formació d’extrema dreta posa en alça el «ric passat» d’Espanya que, no deixen de recalcar, «va arribar a estendre’s per tot el món». «N’hi ha prou amb donar un cop d’ull a un mapa i escollir pràcticament a l’atzar un punt del globus per adonar-se que la superfície terrestre està plena de noms en espanyol», continua la iniciativa. No obstant, lamenten que aquest «tresor immaterial s’ha substituït per noms i termes en altres idiomes posteriorment al moment històric en què van ser descoberts». D’això n’acusen als anglosaxons, principalment.

En el text de la PNL no escatimen en crítiques per l’«esborrament» del llegat espanyol, una cosa que consideren una «injustícia històrica». «Es diu que la Història l’escriuen els vencedors, màxima que bé es podria estendre a la confecció dels mapes», segueix el text abans de lamentar que molts dels noms hagin «caigut en l’oblit». I, per tant, Vox és rotund: «Espanya ha d’emprendre una campanya per recuperar els noms originals d’aquests enclavaments geogràfics en honor a la veritat històrica».

Els assenyalats

El partit ultra arriba a esmentar-ne alguns exemples. El primer és les illes Marshall, un arxipèlag a l’oceà pacífic constituït en una república democràtica. Vox, sense tenir en compte la sobirania d’aquest país, vol que passi a dir-se Islas de los Pintados, ja que, segons diuen, va ser Álvaro Saavedra Cerón qui les va descobrir i els va donar aquest nom. No obstant, la Reial Acadèmia de la Història posa en dubte si va ser aquest o va ser el marí López de Villalobos qui les va albirar primer.

No és l’únic canvi que detallen. També volen que l’illa de Vancouver passi a dir-se Isla de Cuadra y Vancouver; que el passatge de Drake, que separa Amèrica del Sud de l’Antàrtida, torni a ser el mar de Hoces, en honor a Francisco de Hoces; o que l’illa Wake, pertanyent als Estats Units, recuperi el seu antic nom, Isla de San Francisco. Així, demanen que el Govern, juntament amb l’Institut Geogràfic Nacional, facin un llistat de tots els llocs que han canviat de nom per després incloure’ls en la llei per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

Però no només això. La PNL insta a «impulsar des dels serveis diplomàtics de l’Estat en les institucions internacionals amb competència i influència en matèria cartogràfica la recuperació de la denominació original en espanyol».