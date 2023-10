El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha volgut recordar a la dreta i la ultradreta que "Espanya ni s'enfonsa, ni es trenca ni desapareix". El dia abans de la manifestació a Barcelona contra l'amnistia, Sánchez ha reiterat des de Granada que "hi haurà un govern progressista" i ha recordat que a les eleccions del 23-J els ciutadans "no van elegir Feijóo de president i Abascal com a vicepresident". De fet, el líder del PSOE ha volgut deixar clar que "qui aspira a governar Espanya ha d'assumir el pluralisme polític i la diversitat territorial". En paral·lel, Sánchez s'ha referit al conflicte a la Franja de Gaza entre Israel i Palestina: "Ens hem d'oposar a la guerra i fomentar la concòrdia", ha receptat.