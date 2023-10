La guerra s’estén pel Pròxim Orient. Després de l’atac sorpresa per part de Hamàs amb coets i incursions que ja ha deixat més de 600 morts a Israel, l’Exèrcit israelià ha desplegat totes les capacitats militars sobre la Franja de Gaza. Allà, mig centenar d’israelians estan sent retinguts com a ostatges, tot i que se’n desconeix la xifra exacta. Els bombardejos israelians han matat almenys 313 palestins a l’enclavament. Més de 2.000 persones han resultat ferides després dels atacs aeris sobre objectius de les milícies palestines i edificis residencials. Al seu torn, la milícia libanesa de Hezbol·là s’ha afegit al conflicte obert entre Hamàs i Israel amb una sèrie d’atacs contra posicions israelianes a la zona fronterera de les Granges de Shebaa. Mentrestant, segueixen els enfrontaments entre milícies del moviment palestí i els militars israelians en almenys set punts del sud d’Israel després de la primera nit de la guerra que va començar aquest dissabte.

Aquesta escalada no té precedents i, per això, gran part de la societat israeliana continua commocionada. Les forces de seguretat han confirmat almenys 74 morts entre les seves files durant el primer dia d’enfrontaments: 30 policies i 44 militars. Un dels punts més candents ha sigut la comissaria de policia de Sderot, al sud de l’Estat hebreu, on un grup de milicians palestins ha aconseguit el seu control. En accions «heroiques» per part de l’Exèrcit israelià, han matat tots els atacants, tot i que no han confirmat el nombre de baixes entre els policies. Almenys 400 militants palestins han sigut assassinats i s’ha arrestat dotzenes de presoners, segons ha informat el portaveu de l’Exèrcit, Daniel Hagari. A més, també ha declarat que els soldats evacuaran tots els residents de les ciutats frontereres amb Gaza en un termini màxim de 24 hores, entre súpliques d’ajuda de la població que fa des de dissabte que està amagada en refugis o atrinxerada als seus domicilis.

«Tenim terroristes campant al seu aire pel nostre quibuts», ha declarat per telèfon aquest matí al diari Haaretz un resident de Kfar Aza. «L’Exèrcit hi ha d’enviar tropes immediatament», ha afegit. Durant la intensa nit de dissabte, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va demanar als residents de Gaza que «sortissin ara» per evitar caure víctimes col·laterals de l’ofensiva que, en teoria, se centrava sobre objectius de Hamàs i el Gihad Islàmic. Però la ciutadania de Gaza, condemnada a aquestes escalades de violència contínues, es preguntava com podrien sortir després de 17 anys de bloqueig israelià. A més, les autoritats israelianes van declarar que deixaran de subministrar electricitat, combustible i béns, prometent represàlies sense precedents.

Sense poder evitar-ho, la guerra a Gaza s’ha estès al Líban amb l’atac llançat des d’allà per les milícies de Hezbol·là contra posicions israelianes a les Granges de Shebaa. Els combatents libanesos han llançat una sèrie de trets de morter efectuats com a gest en «solidaritat amb la victoriosa resistència palestina i l’heroic poble palestí». El seu atac ha format part del «camí de l’alliberament de la terra libanesa ocupada», d’acord amb el comunicat de la milícia recollit pel diari libanès L’Orient-le Jour. En resposta, l’Exèrcit israelià ha anunciat poc després que ha efectuat un atac amb avions no tripulats contra la «infraestructura de Hezbol·là» a la zona.

Sentiment antiisraelià a Egipte

A més, la tensió s’ha estès a altres parts de la regió. A Egipte, un policia ha matat dos israelians i un egipci en un lloc turístic a Alexandria. Durant els episodis de violència, sol créixer el sentiment antiisraelià al país dels faraons. Al seu torn, Israel ha demanat a Egipte, principal mediador entre Palestina i l’Estat hebreu, que hi intercedeixi i ajudi per negociar l’alliberament dels israelians segrestats com una de les condicions per frenar el conflicte entre les dues parts. Les autoritats egípcies continuen els seus contactes des d’ahir a la nit amb les parts israeliana i palestina, a més dels mediadors a Washington, Amman, Abu Dhabi i Riad, per aturar l’actual escalada, tornar a la taula de negociacions i escoltar les condicions dels dos bàndols.

A Gaza, l’exèrcit israelià ha bombardejat amb drons el domicili del cap d’intel·ligència i d’alts càrrecs de l’organització, a més de 10 infraestructures operatives, dues sucursals bancàries i un magatzem d’armes. Les tropes israelianes han recuperat el control de 29 llocs dins d’Israel que van ser presos dissabte per Hamàs, però segueixen els combats contra milicians d’aquest grup encara en vuit punts. L’evacuació dels ciutadans limítrofs a la Franja fa preveure que encara s’espera un atac a més escala sobre la Franja. Mentrestant, dotzenes de familiars de persones que van desaparèixer en l’atac contra Israel estan acudint aquest diumenge a un centre per a persones desaparegudes operat per les forces de seguretat israelianes a prop de l’aeroport de Ben-Gurion, a les proximitats de Tel Aviv, segons informen mitjans israelians.