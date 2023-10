La Franja de Gaza s’ha despertatsent una altra. El quart dia de la guerra entre Israel i Hamàs, almenys 704 palestins han mort pel bombardeig continuat dels avions i drons israelians. Entre ells, hi ha dos periodistes i 140 nens. A l’altre costat de l’ara més que mai militaritzada frontera, Israel comença a enterrar les més de 900 víctimes mortals dels atacs de Hamàs.

Amb la guerra expandint-se per la regió, la reguera de sang arriba fins a la Cisjordània ocupada, on uns 17 palestins han sigut assassinats. La situació a l’enclavament palestí ja és de catàstrofe amb més de 187.518 palestins que han fugit de casa segons l’agència humanitària de l’ONU. L’Exèrcit israelià ha aconsellat als palestins que abandonin la Franja de Gaza cap a Egipte enmig de la guerra per barrar el pas hores després. Benjamin Netanyahu, primer ministre israelià, ha promès que les represàlies sobre Hamàs «reverberarien durant generacions».

Des del castigat enclavament, les úniques imatges que arriben són de pura desolació. Edificis residencials sencers reduïts a runa, gent corrent entre els bombardejos buscant l’impossible: un refugi segur. Els ferits es compten per milers. A Gaza, els serveis mèdics miren de salvar la vida de 4.000 persones enmig del bombardeig continuat. A més, tota la franja continua a les fosques, només il·luminada per la llum de les bombes. Des de dilluns, no hi ha electricitat ni internet sota el «setge total» imposat per l’Exèrcit israelià. Més de 137.000 persones s’han refugiat en unes 84 escoles de les Nacions Unides, tot i que aquestes, com també mesquites i hospitals, també estan sent atacades. No han servit de res les amenaces de Hamàs d’executar un ostatge israelià per cada bombardeig israelià sense previ avís. L’Exèrcit israelià sembla disposat a esclafar la resistència palestina, costi el que costi.

A portes de la invasió terrestre

L’Exèrcit israelià afirma que té controlada tota la frontera amb Gaza, on hi ha milers de reservistes disposats a iniciar la invasió terrestre. El Ministeri de Salut palestí ha demanat un «corredor segur pergarantir l’entrada d’ajuda mèdica urgent» als hospitals de Gaza. Però l’odi dels discursos dels líders israelians indica que hi ha poc lloc per a la solidaritat amb els civils.

«Les atrocitats portades a terme per Hamàs no s’han vist des de les atrocitats de l’ISIS», ha declarat Netanyahu aquest dilluns. «Som en una operació per la nostra llar, una guerra per assegurar la nostra existència, una guerra que guanyarem», ha afegit, alhora que denuncia que la guerra «els va ser imposada per un enemic menyspreable: salvatges que celebren l’assassinat de dones, nens i avis».

Encara hi ha 100 captius a la Franja de Gaza, i moltes famílies s’organitzen per trobar les desenes de desapareguts. L’Exèrcit ha anunciat que ha trobat 1.500 cadàvers de militants de Hamàs al seu territori.