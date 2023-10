Hamàs i Israel intensifiquen els atacs mentre emergeixen les atrocitats

La Franja de Gaza es va despertar ahir sent una altra. En el quart dia de la guerra entre Israel i Hamàs, almenys 830 palestins havien mort pel bombardeig continuat dels avions i drons israelians. Entre ells, hi ha nou periodistes i més de 140 nens. Unes 4.250 persones estan sent tractades en els malparats hospitals de l’enclavament. A l’altra banda de l’ara més que mai militaritzada frontera, Israel comença a enterrar les més d’un miler de víctimes dels atacs de Hamàs, mentre que 4.250 són tractades per les ferides.

Amb la guerra expandint-se per la regió, la reguera de sang arriba fins a la Cisjordània ocupada, on uns 17 palestins han estat assassinats. La situació a l’enclavament palestí ja és de catàstrofe amb més de 187.518 palestins que han fugit de casa segons l’agència humanitària de l’ONU. L’Exèrcit israelià va aconsellar als palestins que abandonessin la Franja de Gaza cap a Egipte, però va tancar el pas hores després. Benjamin Netanyahu, primer ministre israelià, va prometre que les represàlies sobre Hamàs «reverberaran durant generacions».

Buscant un refugi segur

Des del castigat enclavament, les úniques imatges que arriben són de pura i constant desolació. Edificis residencials sencers reduïts a runes, gent corrent entre els bombardejos buscant allò impossible: un refugi segur. Els ferits es compten per milers. A Gaza, els serveis mèdics intenten salvar la vida de més de 4.000 persones enmig del bombardeig continuat. A més, a la nit, tota la Franja seguia a les fosques, només il·luminada per la llum de les bombes. Des de dilluns, no hi ha electricitat ni internet sota el «setge total» imposat per l’Exèrcit israelià.

Ahir les autoritats jueves també van tallar el subministrament d’aigua a l’enclavament. Més de 137.000 persones s’han refugiat en unes 84 escoles de les Nacions Unides, encara que aquestes, juntament amb mesquites i hospitals, també estan sent atacades. No han servit de res les amenaces de Hamàs d’executar un ostatge israelià per cada bombardeig sense previ avís. L’Exèrcit hebreu sembla disposat a esclafar la resistència palestina, costi el que costi.

La magnitud de la catàstrofe és inabastable, encara que les xifres poden començar a donar indicis del buit futur que espera els habitants de la Franja. Uns 168 edificis residencials han estat completament demolits, cosa que implica que més d’un miler de llars han deixat d’existir des de l’inici de l’atac dissabte. A més, 12.630 cases més han estat parcialment destruïdes, incloses 560 que han quedat en condicions inhabitables. «La prohibició de l’accés de subministraments mèdics i la paralització de la central elèctrica adverteixen d’una crisi humanitària, sanitària i mediambiental», va afirmar l’oficina de premsa del Govern de Gaza. El Ministeri de Salut palestí ha demanat un «corredor segur per garantir l’entrada d’ajuda mèdica urgent» als hospitals de Gaza.

L’Exèrcit israelià afirma que té controlada tota la frontera amb Gaza, on hi ha milers de reservistes disposats a iniciar la invasió terrestre. Segons l’enviat d’Israel davant de l’ONU, hi ha entre 100 i 150 segrestats a Gaza. Entre les persones assassinades i segrestades dissabte hi ha dotzenes d’estrangers, segons han reconegut diverses ambaixades. Però l’odi dels discursos dels líders israelians indica que hi ha poc lloc per a la solidaritat amb els civils de Gaza. «Les atrocitats dutes a terme per Hamàs no s’han vist des de les atrocitats de l’ISIS», va declarar Netanyahu. Ahir els militars israelians van informar periodistes estrangers de la troballa dels cossos d’almenys 40 nens i nadons assassinats mentre dormien junts en un dormitori comunitari al quibuts Kfar Aza, al sud d’Israel. Alguns, segons els militars, estaven decapitats.

Als terrenys de la colònia romanien, a més, els cossos sense vida de desenes de residents israelians i militants de Hamàs entre cases cremades i automòbils incendiats. El cas ha commocionat el país, encara que, per ara, només fonts israelianes confirmen la massacre. Moltes famílies s’organitzen per trobar les desenes de desapareguts. Ahir es va anunciar la troballa de 30, una bona notícia entre tanta foscor. Alhora, l’Exèrcit va confirmar haver trobat 1.500 cadàvers de militants de Hamàs.

Durant la jornada d’ahir van tornar a sonar les sirenes a les principals ciutats israelianes. Ashkelon, la ciutat portuària al sud d’Israel, va ser el focus d’un reguitzell de coets llançats pel braç armat de Hamàs, les Brigades d’Ezedín al-Qassam. La coalició de govern d’Israel, la més dretana de la història del país, vol formar un Executiu d’emergència amb l’oposició.