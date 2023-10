Només una de cada deu persones amb trastorns mentals comuns rep tractament psicològic. Així ho constata la vicepresidenta de la Societat Espanyola de Psicologia Clínica-ANPIR, Laura Armesto, qui admet veure «molt patiment» en persones, ja que l’estabilitat està en escac molt sovint pels avatars i les dificultats de la pròpia vida. No sempre fàcil.

Les desigualtats socioeconòmiques i de gènere, l’excessiva medicalització i les dificultats per accedir al sistema posen en perill l’atenció a la salut mental dels ciutadans, subratlla la Societat Espanyola de Psicologia Clínica-ANPIR. «És més que sabut. Rendes insuficients, baix nivell educatiu i social, atur o manca de suport social són condicionants importants» recorda Armesto.

«A vegades el discurs de la salut mental pot encobrir situacions que a les persones els fan patir. Hi ha un malestar generacional. Quan s’ha retallat tant en prestacions socials i tot s’ha derivat a allò sanitari, tothom ajuda pre tenir un alleujament» , indica la psicòloga clínica que aprofita per recordar, davant d’aquest malestar, i davant dels fàrmacs, que els pacients prefereixen el tractament psicològic. «Una altra cosa és la dificultat per accedir als recursos», apunta.

Pel que fa a l’excessiva medicalització, el 80% dels trastorns mentals es poden tractar sense incloure psicofàrmacs. Però la realitat del dia a dia, en què només rep tractament psicològic una de cada deu persones diagnosticades de trastorns mentals comuns i, en la majoria dels casos, s’acaben receptant psicofàrmacs.

«Això està més que estudiat. A nivell europeu, el que se sap és que, en els casos lleus, moderats, el tractament farmacològic no ha de ser la primera opció i no hauria de ser mai l’única. Però, què passa? aquestes persones estan ateses en un context d’atenció primària amb sobrecàrrega, moltes presses, sis minuts per consulta...no hi ha temps i la solució immediata és el fàrmac, malgrat el nivell de risc, d’efectes adversos, de cronicitat... Les teràpies psicològiques no funcionen com altres tractaments biomèdics. Es tracta que les persones comprenguin les seves circumstàncies, que facin canvis», apunta Armesto.

Queixes al síndic de greuges

Paral·lelament, el Síndic de Greuges ha constatat un retard per accedir als especialistes en salut mental i ha obert una actuació d’ofici per analitzar la situació a Catalunya. Segons un comunicat, els darrers anys la institució ha rebut més queixes i consultes relacionades amb aquesta qüestió. Concretament, des del 2018 aquest tipus de queixes s’han incrementat un 41% i moltes exposen problemes d’accessibilitat i demores de les llistes d’espera per accedir a la primera visita amb professionals dels centres de salut mental.

La sindica Esther Giménez-Salinas constata «amb preocupació» que alguns recursos en salut mental són «insuficients des de fa temps», i que arran de la pandèmia s’han evidenciat encara més aquestes mancances. Per exemple, en alguns dels casos estudiats recentment per la institució i que tenen a veure amb els retards, el centre d’atenció primària (CAP) va qualificar la derivació d’un pacient com a preferent, però, tot i això, no es va donar hora per a l’atenció especialitzada de psiquiatria fins quatre mesos després.

A més, en les respostes que el Departament de Salut dona a les peticions d’informació de la institució relacionades amb la salut mental, es reconeix un «dèficit de professionals, que fa que s’estiguin dilatant de manera significativa els temps d’espera».

Davant d’això i amb la voluntat d’anar més enllà dels casos concrets, la institució ha obert una actuació d’ofici per analitzar la situació de saturació de la salut mental comunitària a Catalunya.

El Síndic de Greuges recorda que l’enquesta de salut de la població mostra que actualment el 24% de la població major de quinze anys pateix malestar emocional, i que l’11% manifesta tenir una depressió moderada o greu. De l’anàlisi de les dades se’n desprèn que els problemes de salut mental afecten especialment la població més vulnerable. A més la majoria d’aquests indicadors han empitjorat des de la pandèmia, tal com constaten les dades.