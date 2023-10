El Museu del Louvre i el Palau de Versailles a París han tancat les portes al llarg d'aquest dissabte aquest dissabte per "raons de seguretat", segons han informat els dos equipaments culturals, que han agraït la "comprensió" dels visitants i s'han compromès a retornar l'import de les entrades. La mesura s'ha pres pel que queda de dia i es produeix en un context de màxima alerta per amenaça terrorista.

Aquest mateix divendres, un jove de 20 anys va apunyalar mortalment un professor d'institut a la localitat francesa d'Arràs, al nord-est del país, i va causar dos ferits més. Paral·lelament, el president de la República, Emmanuel Macron, ha mobilitzat 7.000 membres de l'exèrcit per garantir la seguretat.

"Per raons de seguretat, el Museu del Louvre tanca les seves portes avui, dissabte 14 d'octubre. Tots aquells qui ja havien confirmat la visita se'ls retornarà l'import al llarg del dia. Gràcies per la vostra comprensió", assenyala a X el museu, que ha pres aquesta mesura al migdia.

Poques hores més tard, en la mateixa línia, el Palau de Versalles també ha optat per tancar les portes per "raons de seguretat" i ha confirmat que s'han evacuat els visitants que hi havia en aquells moments.

Pel que fa l'atacant que ahir va acabar amb la vida del professor d'institut era exalumne del centre i hauria entrat a l'institut mentre cridava 'Al·là és gran', segons van apuntar mitjans locals aquest divendres. El ministre de l'Interior francès, Gérald Darmanin, la policia va detenir l'agressor i hores més tard el mateix Macron es va desplaçar fins a l'institut d'Arràs.