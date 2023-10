El termini donat per Israel als civils palestins per abandonar el nord de la franja de Gaza ja ha acabat a les tres de la tarda, hora catalana. Israel havia ampliat aquest dissabte a primera hora del matí el temps donat, que inicialment era de 24 hores des de divendres també a primera hora. Un cop acabat aquest termini, el nord de la franja, que inclou la ciutat de Gaza, entra en la incertesa d’una possible ofensiva terrestre per part d’Israel.

Segons ha informat el ministeri de salut palestí, fins ara a Gaza han mort 2.215 persones i 8.714 han resultat ferides. Per la seva part, l’últim balanç fet públic per Israel informa de més de 1.300 morts i més de 3.200 ferits en els atacs de Hamàs del cap de setmana passat. Israel afirma que ha matat el cap de la força aèria de Hamàs "Soldats de l'exèrcit han identificat una cèl·lula terrorista que ha intentat infiltrar-se a territori israelià des del Líban. Un dron de les forces israelianes ha disparat i matat diversos dels terroristes", ha precisat un portaveu militar d'Israel. L'exèrcit hebreu també ha afirmat que ha acabat amb la vida del cap de la força aèria de Hamàs, Murad Abu Marad, considerat un dels cervells de l'ofensiva de dissabte passat contra Israel. La mort d'Abu Marad s'hauria produït aquesta matinada de dissabte en un bombardeig amb avions de combat contra la caserna general de l'organització terrorista, a la Franja de Gaza. "Murad abu Murad va participar i dirigir els terroristes en l'atac assassí de dissabte passat. La caserna servia per gestionar les activitats aèries de Hamàs", han assenyalat les Forces de Defensa d'Israel (FDI), que han adjuntat un vídeo on es pot veure com un míssil destrueix un edifici.