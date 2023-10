Els controls de trànsit estan a l'ordre del dia, ja que, molts conductors condueixen cometent infraccions per excés de velocitat, per no fer cas a la senyalització, per atropellaments, per conduir sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies no permeses en l'ús de la conducció. Qualsevol d'aquestes infraccions pot dur a sancions molt dures, si no, que li preguntin a Connor Cato, el qual ha hagut de fer front a una multa d'1,4 milions per excés de velocitat.

Quan hi ha una infracció, normalment sol haver-hi una multa i la pèrdua de punts. En cas que, la infracció no sigui molt greu, la multa no sol ser gaire gran i la pots disminuir al 50% si fas el pagament de pressa. Un de cada cinc accidents de trànsit amb víctimes està relacionat amb l'excés de velocitat, Direcció General de Trànsit (DGT) Cada país té una normativa diferent envers les infraccions de trànsit. No tindrà les mateixes repercussions econòmiques una multa a Espanya que als Estats Units i, com n'estem tan segurs? És tan senzill com preguntar a Connor Cato, el qual ha hagut de pagar una multa d'1,4 milions de dòlars per passar 56 km/h la velocitat màxima permesa. El passat 2 de setembre, Connor estava circulant per la ciutat de Savannah a 145 km/h (90 milles), quan la velocitat permesa a la zona per on circulava era de 89 km/h (55 milles). L'home, natural de Geòrgia, va ser detectat per una patrulla i va ser multat a l'instant per passar 56 km/h la velocitat permesa, posant en perill la seguretat d'altres conductors i vianants. La multa va ser d'1,48 milions de dòlars, ja que, qualsevol conductor que vagi a 75 milles per hora en una carretera de dos carrils o, a 85 milles per hora o més en qualsevol carretera o autopista de l'Estat, se'ls aplicarà una multa 'Super Speeder', la qual afegirà 200 dòlars a la sanció. Com saber si tens multes de trànsit encara que no hagis rebut la notificació Quan hi ha algun cas d'aquest tipus de multes, el sistema estatunidenc estableix una quantia base d'una mica més d'un milió d'euros, a la qual li has de sumar costos i agreujants. Tot i això, el conductor no ha de pagar aquesta xifra, només ha d'anar al jutjat, obligatòriament i el jutge serà qui decidirà la quantia real que haurà de pagar l'individu segons les circumstàncies. És una manera de jutjar a l'infractor i fer-li el judici just que es mereix segons la infracció. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona