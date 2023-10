Pedro Sánchez ha marcat definitivament aquest dissabte posició sobre l’amnistia després de diverses setmanes defugint fins i tot pronunciar aquesta paraula. Ho ha fet davant el Comitè Federal del PSOE i abans de celebrar la consulta per rebre l’aval de les bases a les negociacions per a la investidura. «Catalunya està llesta per al retrobament total, per això defenso avui l’amnistia», s’ha llançat el president en funcions, després de reconèixer que no estava en els seus plans fer aquests passos en aquest moment.

Segons ha argumentat, «els representants de més del 80% dels catalans recolzen aquesta mesura. I per aquestes mateixes raons, en el nom d’Espanya, en l’interès d’Espanya, en defensa de la convivència entre espanyols», ell també recolza aquesta controvertida mesura. Fent «de la necessitat virtut», segons ha reconegut, Sánchez ha reconegut que l’amnistia «no era el pla» del PSOE «en aquest moment». Però, «un no sempre pot triar el moment en què es duen a terme els seus plans». Les eleccions del 23J ho van canviar tot, ha continuat. En dos sentits, que Sánchez va resumir en el «mandat dels electors» de formar un govern progressista i el resultat electoral a Catalunya, amb el PSC com a primera força, que «prova que les mesures de gràcia van tenir un efecte major del que es podia suposar». Suport majoritari, tot i alguna excepció La majoria de barons socialistes, a excepció del manxec Emiliano García-Page, han acudit al Comitè Federal amb la pretensió de ratificar el seu suport a les negociacions i al secretari general. Així han coincidit a expressar-ho tots a la seva arribada. Tots menys el president de Castella-la Manxa que, segons va advertir, l’acord amb Sumar que se sotmetrà a consulta de la militància «no plantejarà cap tipus de dificultat», però una altra qüestió «és el que s’estigui negociant per darrere». La pregunta triada per l’executiva, que haurà de votar el Comitè Federal, és la següent: Recolzes l’acord per formar un govern amb Sumar i aconseguir el suport d’altres formacions polítiques per assolir la majoria necessària? «Una mitja pregunta ja és discutible, que no ens passi amb les preguntes com aquesta, amb el joc aquest del rasca, que has de donar-li per saber exactament la pregunta», ha ironitzat Page a la seva arribada a la reunió del màxim òrgan del partit entre congressos. La consulta durarà una setmana i es podrà votar de forma telemàtica i també presencialment dissabte vinent a les seus del PSOE. Els militants votaran, previsiblement, sense tenir tancats abans els acords amb la resta de forces parlamentàries necessàries per tirar endavant la investidura. La pregunta s’ha plantejat per intentar aconseguir el suport intern i tenir carta blanca en l’últim tram de la negociació amb l’independentisme català, que es presumeix imminent. Parapetar-se en les bases davant les veus crítiques que provenen de dirigents històrics, encapçalats per Felipe González, i sense massa eco a escala orgànica.