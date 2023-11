ERC sotmetrà a les bases aquest divendres l'acord per a la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez. Tal com ha pogut saber l'ACN, la consulta interna serà telemàtica i la militància republicana podrà votar entre les 10 i les 18 hores de demà. El partit ha enviat un correu a les bases de la formació a les 15:30 hores per informar de la consulta, però sense concretar quina serà la pregunta que hauran de respondre. ERC també habilitarà punts de votació presencials arreu del territori. La direcció republicana ha donat llum verda aquest dijous al migdia a l'acord amb el PSOE per investir Sánchez, després dels pactes per l'amnistia i el traspàs integral de Rodalies.