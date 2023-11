ERC i PSOE acorden mantenir la taula de diàleg i crear-ne una de nova de partits per tal "d'acompanyar-la i facilitar el diàleg". Així ho han assegurat tant el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, com el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en dues rodes de premsa simultànies per detallar el contingut del pacte que han signat aquesta mateixa tarda per a la investidura de Pedro Sánchez. A més, en el marc d'aquest acord també es condona al Govern 15.000 milions d'euros del fons de liquiditat autonòmica (FLA). A banda, els dos partits han acordat el traspàs de Rodalies, que a partir d'ara estarà gestionat per una nova empresa, Rodalies Catalunya, compartida entre l'Estat i Catalunya fins que es completi el traspàs.

PSOE i ERC tanquen un acord per al traspàs "integral" de Rodalies Junqueras afirma que la taula de diàleg serà "entre governs" i emplaça els partits a crear "altres taules" El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat aquest dijous a la tarda l'acord. "Avui guanya Catalunya", ha subratllat durant la roda de premsa posterior a la signatura del pacte. Des de la seu de Calàbria, Junqueras ha afirmat que la taula de diàleg serà "entre governs", tal com consta a l'acord, i ha emplaçat els partits a crear, en tot cas, "altres taules" si així ho consideren. El president d'ERC també ha destacat que la figura de verificació de la negociació ha de tenir un "reconegut prestigi". Junqueras ha reiterat que la reducció del deute de 15.000 milions d'euros i l'estalvi de 1.300 milions en interessos és "bo" per tota la ciutadania. Sobre la figura de la medifació en la taula de diàleg entre el Govern i la Moncloa el document afirma el següent: "Es crearà un espai de negociació entre ambdós partits que compti amb un mecanisme que tingui les funcions d'acompanyar, verificar i realitzar seguiment de tot el procés de negociació i dels acords als quals s'arribi". Bolaños assegura que l'acord amb ERC pretén "passar pàgina" i "tornar a la política el que mai hauria d'haver-ne sortit" El ministre de la Presidència en funcions i negociador del PSOE, Félix Bolaños, ha assegurat que l'acord pretén "passar pàgina i obrir una nova etapa". Així ho ha afirmat en una roda de premsa a la seu del PSC acompanyat pel líder del partit a Catalunya, Salvador Illa, on ha afegit que el pacte implica "millores per a la convivència". "Volem tornar a la política el que mai hauria hagut de sortir-ne", ha explicat, referint-se especialment a la llei d'amnistia. Sobre aquesta qüestió, ha recordat que encara s'està ultimant el pacte amb Junts i ha demanat "discreció", tot i que ha di que confia que es pugui resoldre "ben aviat".