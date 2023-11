La Guàrdia Civil ha detingut dos homes a la Regió de Múrcia per fabricació il·legal d'explosius. El Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) va alertar la policia que dos residents a diferents localitats de Múrcia havien adquirit substàncies precursores d'explosius. S'ha descartat la vinculació amb organitzacions terroristes. La Guàrdia Civil ha intervingut als detinguts diferents substàncies i productes per fabricar explosius, i fins i tot restes d’un artefacte ja explotat.

Als detinguts se’ls han intervingut 700 grams de pólvora de fabricació artesanal, 15,5 kg de substàncies precursores i altres productes químics utilitzats per a la fabricació il·legal d'explosius, restes d'un artefacte explosiu tipus 'bomba de tub' ja explotat, material de laboratori professional per a la síntesi i destil·lació de mescles químiques, i material electrònic per a l'elaboració de sistemes d'ignició a distància d'artefactes explosius.

El comerç, adquisició, tinença i ús de substàncies químiques precursores d’explosius està restringit i regulat des de fa anys. Per adquirir-lo de forma legal cal tenir una llicència que dona el Ministeri de l’Interior a través del CITCO. Al llarg del 2022, la Guàrdia Civil ha analitzat més de 396 sol·licituds d’aquest tipus de llicències de precursors per descartar que els seus sol·licitants no pretenguessin desviar aquestes substàncies per a fins il·lícits. Ha fet 59 inspeccions a establiments que comerciaven amb precursors i ha investigat 31 transaccions sospitoses.

En una d’aquetes actuacions, el passat mes de març, la Guàrdia Civil va desmantellar un taller clandestí de fabricació d'explosius a Montmajor (Berguedà), on es va produir la major intervenció de precursors d'explosius feta mai a l'Estat, gairebé mitja tona d'aquestes substàncies.