Moreda va esclatar i dissabte a la nit, que havia de ser de festa, es va convertir en una batalla campal al carrer de la localitat allerana. La causa, l’explosió veïnal per la presència d’un grup de joves a la vintena que s’han instal·lat recentment a la localitat i que tenen acovardits molts veïns amb el seu agressiu comportament. Dissabte a la nit desenes d’allerans es van enfrontar al grup amb crits de «fora, fora» o «fora d’Astúries, sou una porqueria». Van arribar a agredir-los amb cops, puntades de peu i fins i tot cops de paraigua.

La tensió de la nit que Moreda celebrava la revetlla de la Montera Picona va fer intervenir la policia local i la Guàrdia Civil per evitar un linxament al mig del carrer. Els agents també es van emportar crítiques per protegir el grup.

Los vecinos de Moreda de Aller (Asturias) eligieron en mayo anteponer su ideología por encima de su seguridad, hoy están comprobando como la ideología no te salva de la delincuencia. pic.twitter.com/wHHPssZCsd — Policía S.XXI  (@PoliciaSXXI) 5 de noviembre de 2023

Carreres, cops, amenaces i crits durant les primeres hores de la nit van alterar la tranquil·litat de Moreda. La situació es va tornar tan greu que alguns testimonis van comptabilitzar fins a 12 cotxes patrulla de la Guàrdia Civil. «Van arribar fins i tot de Gijón», van assegurar.

Fa setmanes que el grup de joves sembra el terror als voltants de Moreda. La banda està composta habitualment per cinc integrants, que s’han instal·lat en una vivenda social. La seva presència està perjudicant seriosament la convivència a tota la zona baixa del consell d’Aller, ja que han agredit i amenaçats diversos veïns, amb baralles fins i tot entre ells. La seva presència habitual a la línia de tren de Collanzo, amb desplaçaments constants a Mieres i Oviedo, ha obligat Renfe a anunciar que des d’avui incorporarà al servei una parella de guàrdies de seguretat, amb una permanent col·laboració de la Guàrdia Civil.

Un va explicar a La Nueva España que exerceix de mentor dels joves i que va acollir els seus companys «per evitar que continuessin vivint al carrer». Al·lega que el seu mal comportament procedeix de la «difícil vida que han tingut, sense poder dormir fins ara sota un sostre». I després d’aquest aclariment, assegura que personalment està fent un esforç per aconseguir que els joves, tots sense feina, corregeixin el seu comportament: «Som conscients que hi ha conductes que no s’haurien d’haver produït i demanem disculpes. Assumim que hem de millorar per no perjudicar la convivència d’un lloc tan tranquil com Moreda».