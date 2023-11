La Policia Nacional ha detingut a tres persones, inclosa la mare d'un nadó, per llançar a un contenidor d'escombraries a la criatura, que va morir dijous passat a la localitat mallorquina de Porto Cristo.

Segons ha indicat aquest diumenge un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de les Balears, després de la detenció de la dona que va donar a llum a la nena es manté oberta la recerca per esclarir les circumstàncies que envolten els fets, per la qual cosa no es facilitarà més informació fins que concloguin les perquisicions.

Fonts policials han confirmat que la nena havia nascut de manera prematura, tot i que no han precisat si quan va ser abandonada a les escombraries encara estava amb vida ni han aportat dades sobre la relació entre la mare i els altres dos detinguts.

La investigació ha estat a càrrec de la Policia Judicial de la Comissaria de Manacor, amb el suport d'agents de Policia Científica i Seguretat Ciutadana, els qui des del dijous a la tarda, quan es va trobar al nadó entorn de les 18 hores, han realitzat nombroses perquisicions.

Han revisat càmeres de seguretat de l'entorn per tractar d'identificar i localitzar el cotxe en el qual el nadó va ser traslladat fins al lloc on va ser abandonat, han revisat registres de centres sanitaris per intentar donar amb la mare i han recaptat dades de possibles testimonis.

"La ràpida resolució del cas ha estat gràcies a la col·laboració ciutadana i a l'excel·lent coordinació i col·laboració entre la Policia Nacional i la Policia Local de Manacor", ha destacat la Prefectura.

Les primeres informacions procedien d'un testimoni que va veure com una persona baixava d'un cotxe ocupat almenys per una altra persona i deixava en un contenidor un embalum amb una actitud que li va semblar sospitosa.

Quan va comprovar que el que havien tirat a les escombraries era un nadó, va avisar als cossos de seguretat i agents de la Policia Local i la Policia Nacional van acudir immediatament al lloc i van traslladar d'urgència a la criatura a l'hospital de Manacor, on es va confirmar la seva defunció.