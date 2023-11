El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat aquest dilluns una declaració institucional contra l'amnistia als encausats del procés. El text, elaborat en una reunió extraordinària de l'òrgan celebrada aquesta tarda a Madrid, ha recollit nou vots a favor, cinc en contra i un en blanc. Segons el text, el consell mostra la seva "preocupació i desolació intensa" per la "degradació" o, fins i tot, "abolició" que suposaria una llei general de perdó per l'estat de dret a Espanya. "Confondre l'interès d'Espanya amb l'interès del president del govern en funcions per evitar la formació hipotètica de governs de partits d'una ideologia diferent de la seva és una cosa manifestament incompatible amb l'alternança política", alerten.

"Utilitzar la promulgació d'una llei singular per envair competències pròpies del Poder Judicial com a mitjà de negociació política constitueix una perversió del règim constitucional", agreguen els magistrats del consell en una nota difosa als mitjans de comunicació a darrera hora de la tarda.

Segons els magistrats del CGPJ, aquesta "perversió" es deu, en primer lloc, al fet que resulta incompatible amb el principi d'estat de dret proclamat a la Constitució, que defensa que Espanya és un estat social i democràtic de dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic "la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític".

"Benefici personal i polític"

Tal com alerta el document, que els responsables polítics quedin exempts de respondre dels seus delictes davant dels tribunals perquè un aspirant a president del govern espanyol pugui aconseguir el "benefici personal i polític" d'impedir el govern d'altres forces polítiques suposa "degradar" l'estat de dret i convertir-lo en "objecte de màrqueting al servei de l'interès personal".

"Suposa generar una classe política jurídicament irresponsable i impune pels seus delictes el que, si no es justifica en cap fi constitucionalment legítim, suposa contravenir no ja el principi de responsabilitat dels poders públics, sinó fins i tot el més elemental principi d'igualtat dels ciutadans davant de la llei que proclama l'article 14 de la Constitució", agreguen.

D'altra banda, els jutges recorden que la independència és l'instrument necessari perquè els tribunals puguin actuar amb "neutralitat" i garantir, mitjançant l'efectivitat de les decisions, el principi de seguretat jurídica. En aquest sentit, apunten que una llei d'amnistia convertirà aquesta independència dels tribunals en una "quimera". Finalment, alerten que una llei de perdó col·lisionar amb els tractats firmats per Espanya i danyar la seva reputació d'Espanya al context de la Unió Europea. "El risc que arribi el moment en què la Unió Europea decideixi no ser la coartada d'un Estat que no compleix els seus principis hauria d'estar molt present, en aquest moment crític", conclouen.

Reunió extraordinària

El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) s'ha reunit avui al vespre de forma extraordinària per debatre aquesta declaració institucional en relació amb l'amnistia que negocia el PSOE amb els partits independentistes. La cita s'ha celebrat tenint en compte que la llei orgànica del Poder Judicial estableix que es pot celebrar una reunió d'aquest tipus si el president o cinc vocals ho consideren oportú.

Segons va indicar l'organisme en un comunicat aquest dijous, el seu president del consell, Vicente Guilarte, va citar la trobada després de la petició de vuit vocals que, dimecres passat, ja van advertir que una eventual llei de perdó podria implicar "una abolició de l'estat de dret". En la seva petició, els vocals contraris a l'amnistia alertaven de la "degradació" que suposaria una eventual llei de perdó als encausats del procés.

Davant d'aquesta possibilitat, els consellers Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad i María Ángeles Carmona, tots proposats en el seu moment pel PP, exigien fer una declaració institucional de l'organ de govern dels jutges.

Segons aquests consellers, "no és compatible amb el principi d'estat de dret" que els responsables polítics "quedin exempts de respondre dels seus delictes davant els tribunals perquè un aspirant a president del govern pugui aconseguir el benefici personal i polític d'impedir el govern d'altres forces polítiques". "Això suposa degradar i convertir el nostre estat de dret en objecte de mercadeig al servei de l'interès personal que pretén presentar-se, des del rebuig al pluralisme polític, com l'interès d'Espanya", deien.

Critiques del govern espanyol

La proposta dels magistrats ha rebut crítiques per part de les associacions de jutges progressistes i del govern espanyol. Així, el coordinador de Jutges per la Democràcia a Catalunya, Carlos Pascual, va avisar dimecres que els magistrats s'estan "extralimitant" perquè "estan intervenint en el debat polític". "És poc rigorós i poc adequat, per una alta institució de l'Estat, posicionar-se sobre un projecte que està a l'aire i que encara no existeix", va lamentar.

Per part del govern espanyol, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, va criticar també els vocals conservadors del CGPJ dient que "no són els més adequats per donar lliçons de constitucionalitat" perquè actuen amb el mandat caducat i, per tant, "són els primers que estan incomplint la Constitució". "Haurien d'haver marxat fa molt de temps", i "els falta sentit de la realitat", va dir la també exmagistrada dijous en declaracions als mitjans.