Uns cinc-cents manifestants s'han concentrat novament aquest dimecres a pocs metres de la seu central del PSOE per protestar contra l'amnistia que Pedro Sánchez negocia amb l'independentisme. La cita, convocada a través de les xarxes socials i secundada per Vox, s'ha repetit després de les càrregues i aldarulls registrats els dos darrers dies. Avui la seu socialista estava de nou encapsulada entre tanques i protegida per una dotzena de furgons policials. La protesta d'ahir va acabar amb sis detinguts, destrosses al mobiliari urbà i desenes de policies ferits. En les darreres hores diverses veus del PP han criticat les mostres de violència, fet que ha desinflat inicialment la concentració.

A primera hora de la tarda, alguns manifestants han intentat marcar diferències amb la concentració d'ahir i fins i tot han expulsat alguns manifestants que anaven amb la cara coberta entre crits de "la violència no ens representa". Altres han utilitzat un megàfon per fer un discurs improvisat demanant calma als presents per no donar excuses a la policia per carregar. Més enllà de crits com 'Espanya no es ven', 'Puigdemont a la presó' o 'Unitat nacional, també s'han sentit visques a favor de la Policia i la Guàrdia Civil.