La Comissió Europea ha demanat informació "detallada" sobre la futura llei d'amnistia al govern espanyol en una carta que el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, ha adreçat al ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, i a la ministra de Justícia en funcions, Pilar Llop. L'eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez, partit adscrit al mateix grup de Reynders, ha penjat la carta a les xarxes socials i li ha donat les gràcies per un moviment "important". Fonts del govern han indicat a l'ACN que ara com ara no hi ha cap llei d'amnistia registrada i que, en tot cas, es tracta d'una norma que proposen grups parlamentaris del Congrés.

Muchas gracias al comisario Reynders por este importante movimiento. Europa ya está pidiendo explicaciones a Sánchez por la amnistía que pretende conceder a Puigdemont y a otros muchos responsables de gravísimos delitos.



El trabajo da sus frutos. Seguimos trabajando 🇪🇸



Aquí, la… pic.twitter.com/ItyJ1jmBlA — Adrián Vázquez Lázara 🇪🇦🇪🇺 (@AdrianVL1982) 8 de noviembre de 2023

Abans de parlar de l'amnistia, la carta recorda que la situació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), els membres del qual tenen el mandat caducat des de fa cinc anys, és "un problema de llarga durada que motiva preocupacions serioses i sobre el qual la Comissió ha demanat una solució en múltiples ocasions".

Reynders lamenta que "no hi ha hagut progrés en la renovació malgrat la urgència" i que tampoc s'han fet passos per "adaptar el procediment de designació dels jutges membres del CGPJ tenint en compte els estàndards europeus". Per això la Comissió "ha de reiterar" la crida a tots els partits involucrats en l'assumpte a "implementar les recomanacions fetes el 2022 i el 2023".

Després de les eleccions del 23 de juliol, Didier insisteix en la "necessitat" de prioritzar la situació del CGPJ "sense demora".

És aleshores quan el comissari europeu de Justícia indica a la carta que s'estan deixant sentir "preocupacions serioses addicionals" pel que fa a les negociacions sobre "la possible adopció d'una llei d'amnistia". Reynders subratlla que "per bé que fins al moment no hi ha una proposta formal, ha esdevingut un assumpte d'importància considerable al debat públic, i la Comissió ha estat contactada per l'assumpte, també per un gran nombre de ciutadans".

Per això Reynders demana a Bolaños i Llop "informació detallada, especialment relacionada amb el personal, material i l'abast temporal de la futura llei".