L'observatori Copernicus afirma que aquest 2023 serà l'any més càlid a nivell global des que hi ha registres. "Aquest octubre s'han detectat temperatures anòmales, després de quatre mesos on ja s'havien batut tots els rècords; podem dir amb una certesa gairebé plena que el 2023 serà l'any més càlid", ha assegurat a través d'una nota de premsa la subdirectora del servei per al canvi climàtic de l'organisme, Samanta Burgess. Segons dades publicades aquest dimecres per l'observatori, la temperatura mitjana al planeta entre els mesos de gener i octubre es va situar 0,1 graus centígrads per sobre la registrada durant el mateix període de 2016, l'exercici que fins ara ostenta el rècord.

En el mateix sentit, l'octubre de 2023 va ser l'octubre més càlid d'ençà que es disposa de dades. Segons detalla Copernicus, la temperatura mitjana el darrer mes d'octubre es va situar en els 15,3 graus centígrads, 0,85 graus per sobre la mitjana corresponent al període 1991-2020, fins a 1,7 graus per sobre l'etapa preindustrial (1850-1990) i 0,4 graus per sobre l'octubre de 2019, fins ara el més càlid. Pel que fa a Europa, la temperatura mitjana registrada aquest octubre va ser la quarta més elevada des que es tenen dades. Alhora, aquesta es va situar 1,3 graus per sobre la mitjana entre els anys 1991 i 2000. En paral·lel, la temperatura a la superfície de l'aigua a escala global va elevar-se fins als 20,8 graus centígrads, un nou rècord pel que fa a un mes d'octubre. Impacte del temporal Aline Copernicus també fa menció a l'impacte del temporal Aline, que va impactar principalment Portugal i Espanya, "provocant grans pluges i inundacions". Aquest fenomen, juntament amb el temporal Babet que va assotar el nord d'Europa, va provocar que les precipitacions al continent europeu durant el mes d'octubre se situessin per sobre la mitjana des que es tenen registres. No obstant això, altres zones del planeta com Mèxic, el sud dels Estats Units, Austràlia i parts de l'Àsia -sobretot el centre i l'est- van experimentar un octubre més sec que de costum. Alhora, el gel de l'oceà Antàrtic es va mantenir en nivells mínims a l'octubre, concretament un 11% per sota la mitjana històrica. De fet, el gel d'aquella àrea acumula sis mesos consecutius en valors mínims des que es disposen de dades, segons l'observatori.