Els obligaven a prendre unes suposades vitamines perquè els ajudessin en el seu treball com a cambrers, cuiners o ajudants de cuina. Però es van tornar més irritables, els va arribar a caure cabell, no tenien gana i se sentien molt cansats, però estaven més musculosos. Així ha narrat la Comissaria d'Elx en un comunicat el testimoniatge de treballadors d'un xiringuito d'Arenales del Sol (Alacant) en el qual els responsables -cinc persones- dopaven amb anabolitzants als empleats, en total set treballadors, perquè augmentessin el seu rendiment laboral.

El cas s'ha destapat perquè una treballadora va acabar a l'Hospital amb una perforació d'estómac i en ser preguntada pels facultatius aquests li van dir que els seus símptomes eren habituals en algú que prenia anabolitzants. Es va quedar de pedra i després de rebre l'alta va presentar una denúncia explicant on havia estat treballat tot l'estiu.

La recerca, duta a terme per agents adscrits a la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta de la Comissaria d'Elx, ha permès l'arrest dels responsables de l'establiment. Segons va narrar l'empleada, "des del principi de la seva relació laboral amb l'empresa" un dels encarregats li va oferir uns comprimits. Li va assegurar que eren vitamines i que la majoria d'empleats les prenia. Li va dir que li donarien més vitalitat durant la jornada laboral. Aquestes suposades vitamines eren en format injectable i va comprovar que era cert, que altres treballadors també les rebien.

Fort dolor abdominal

Durant el període estival va notar diversos símptomes, com a pèrdua de gana, pes i cabell, major musculatura, veu més greu i major agressivitat, a més, si bé, l'empleada va pensar que tot això podria atribuir-se al cansament per la càrrega laboral. Un fort dolor abdominal que va notar al setembre, i del qual va haver de ser operada d'urgència per una perforació estomacal, ha permès desentranyar aquest clar cas d'abús. Ara se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública un altre de lesions i un més contra els drets dels treballadors. La denunciant va aclarir que hi havia diversos empleats afectats per l'administració dels fàrmacs, entre ells el seu fill, que també estava ocupat i que en el moment d'iniciar la feina tenia 17 anys.

Les actuacions de la Policia Nacional es van saldar amb cinc detencions per delictes contra la salut pública, lesions i contra els drets dels treballadors, tots els implicats són espanyols, amb edats compreses entre els 35 i els 58 anys d'edat, sent un dels autors una dona. En total, es van localitzar i van intervenir una mica més de 100 comprimits d'anabolitzants que es van remetre a l'Agència Espanyola del Medicament per a la seva anàlisi. No consta en la informació facilitada per la Comissaria d'Elx que el negoci hagi estat tancat i els detinguts van quedar en llibertat després de declarar.