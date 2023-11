El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, han assegurat aquest divendres que –malgrat la signatura de l'acord polític entre el PSOE i Junts aquest dijous- la llei d'amnistia està "pràcticament enllestida" però encara queda "algun detall tècnic" per resoldre. "Un cop tinguem el text definitiu haurem de parlar amb els grups que han de donar suport al text" i "en aquest moment la presentarem", ha dit Bolaños en una entrevista a la Ser. López ha afirmat també que encara queden "alguns serrells" en un text "complex" però "solvent".

Segons Bolaños, beneficiarà tothom que tingui causes penals vinculades al procés entre 2012 i aquest dijous. Preguntat pel cas de Laura Borràs, ha afirmat que la llei estableix clarament que han de ser causes vinculades al procés, de manera que "el que estigui dins del procés serà amnistiat, i el que estigui fora no" i "això ho decidirà un jutge". Sobre el 'lawfare', ha apuntat que les comissions d'investigació que ja estan pactades entre el PSOE i les formacions independentistes, com la de la trama Kitchen.

Bolaños també ha afirmat que el "verificador internacional" és necessari. "Hem pactat un acompanyant en el diàleg entre els dos partits, PSOE i Junts, que pugui desencallar, verificar temes, com fan moltes vegades els partits que recorren a experts internacionals".

En aquest sentit, el ministre ha apuntat que malgrat les "discrepàncies profundes", PSOE i Junts aposten pel diàleg com a marc per a la resolució de conflictes. Ha recordat que els acords assolits permetran quatre anys més de polítiques "progressistes", i ha destacat que l'alternativa a l'entesa entre el PSOE i les forces independentistes és un govern del PP i de Vox.