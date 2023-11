18:14

Patxi López demana la paraula

El portaveu del PSOE, Patxi López ha demanat la paraula després de la intervenció de Santi Abascal, per a demanar que es retirin les paraules del líder de Vox on ha acusat al partit socialista de colpista. Ha demanat respecte per a Pedro Sánchez i per al partit. Els diputats de Vox no han escoltat la intervenció, ja que en aquell moment han marxat de l'hemicicle.

Pedro Sánchez no ha replicat al líder de Vox.