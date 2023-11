El Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la reforma del reglament impulsada pels populars per endarrerir la tramitació de la llei d'amnistia acordada pel PSOE i els independentistes. Segons han afirmat els populars, la nova normativa millora la "qualitat democràtica" de la cambra. Així mateix, han recordat els problemes sorgits de la tramitació de la llei del 'només sí és sí'. "Per què el PSOE pot fer allò que li dona la gana, quant li dona la guanya i el PP no pot fer una modificació del reglament? Per què vostès poden fer una modificació exprés al Congrés per a l'ús de les llengües en un dia i aquí no es pot fer aquesta reforma?", ha argumentat el senador popular Eloy Suárez en defensar la reforma davant el ple.

Els populars consideren que amb la reforma del reglament del Senat permetrà que la Cambra Alta funcioni realment com un organisme de "segona lectura" i "millora" de les lleis. Des del PP també han criticat durant els darrers dies "l'abús" per part del govern espanyols dels tràmits de lectura única a la passada legislatura, així com del tràmit d'urgència. El canvi a la normativa del Senat canvia l'articulat que regula els projectes de llei declarats "urgents" pel govern espanyol o el Congrés. En aquest supòsit, la cambra disposa d'un termini de vint dies naturals per fer els seus tràmits de revisió. La modificació d'aquest article del reglament busca atribuir a la Mesa la facultat de decidir "a cada cas" sobre la "pertinència" de la tramitació urgent d'una proposició de llei. Durant les darreres setmanes el PP ha fet valer la seva majoria al Senat per obligar el PSOE a posicionar-se sobre la llei d'amnistia quan aquest assumpte era encara un dels punts de la negociació entre els socialistes i els independentistes de cara a la investidura. També va convocar una comissió amb els presidents de diferents governs autonòmics on els representants del PP van alçar la veu contra la proposta de perdó general als indults del procés en una cita on també va acudir el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Un cop acabades les negociacions, els populars han activat els mecanismes per endarrerir des de la Cambra Alta el procediment parlamentari de tramitació de la llei d'amnistia un cop la norma ja està registrada al Congrés. El reglament de les Corts preveu que totes les normes hagin de passar per les dues cambres abans de ser aprovades i publicades al BOE. Al debat sobre la reforma del reglament el PSOE, el senador Francisco Manuel Fajardo ha argumentat que la reforma suposa un "frau de llei" sense "justificació". "És una pena per aquest Senat", ha assegurat abans de demanar a la bancada popular que "abandoni la ràbia".