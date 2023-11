El president en funcions i candidat a la investidura, Pedro Sánchez, ha defensat l'amnistia als encausats pel procés com una eina "perfectament legal i constitucional" que suposa "un pas endavant" per al "retrobament total". El seu executiu, ha afirmat, l'adopta "en nom d'Espanya i la concòrdia" per "persuadir" els independentistes i "superar una crisi de què ningú pot estar orgullós". Ha afirmat que és "conscient" del malestar de molts ciutadans respecte a aquesta mesura, "però les circumstàncies són les que són i toca fer de la necessitat virtut" per "dos motius d'interès general": "consolidar els avenços i continuar avançant per la senda de la convivència i el progrés".

Sánchez ha emmarcat la defensa de l'amnistia en la seva aposta pel "retrobament" i la "convivència", perquè "no hi pot haver prosperitat" si no hi ha "concòrdia", i ara cal "apostar per un futur de reconciliació". "És una mesura que demana una part rellevant de la societat catalana, que aproven el 80% dels seus representats polítics i una majoria amplia de forces presents a aquesta cambra", ha recordat.

A més, segons Sánchez, "és perfectament legal i constitucional, s'està aplicant a altres països, i el TC l'ha rubricat anteriorment". Per això ha demanat al PP "una mínima responsabilitat". "Els demano que no continuïn per la senda marcada per Vox de trumpisme", perquè "si el PP es considera encara un partit d'estat, no pot actuar al dictat d'una organització ultradretana".

En aquest marc, ha recordat que la seva formació defensa la unitat d'Espanya, però ha destacat també que, a diferència del PP, que va actuar des de la "la imposició i la crispació" i va aconseguir "que el nombre de catalans independentistes assolis records històrics" i que "s'incendiessin els carrers" de Barcelona, el seu govern creu que cal transitar la senda del "diàleg", la "reconciliació" i el "perdó".

Segons Sánchez, la realitat social a Catalunya ha acompanyat aquesta estratègia, perquè durant els seus mandats "on abans hi havia trencament de la constitució" ara hi ha acatament de la llei, i "en aquests anys la Constitució es compleix a tots i cadascun dels territoris del nostre país". Per tant, ha dit, "no hi ha camí més segur que el que s'orienta a l'entesa per restablir els ponts polítics".

"Per això vam indultar els líders del procés i hem promogut l'ús de les llengües cooficials", ha dit, i "és innegable que aquesta via està funcionant, amb dificultats, però està funcionant", perquè "només cal veure el que passa als carrers de Catalunya". "La convivència ha tornat als carrers i el diàleg ha tornat a les institucions".

A més, segons Sánchez, "l'amnistia s'aprovarà amb llum i taquígrafs, serà debatuda aquí (al Congrés)" i el perdó als encausats del procés mostrarà la força i la vigència de la Constitució espanyola.

"El problema del PP i Vox no és l'amnistia"

Sánchez ha assegurat que el PP i Vox centren les seves crítiques en l'amnistia per ocultar el seu principal problema, que són els resultats de les eleccions del 23-J. "El problema del PP amb Vox no és l'amnistia, sinó que no accepta el resultat electoral del 23-J", i per "molta gesticulació que facin, per molt que s'envoltin en la bandera que és de tots, també la nostra, i per molta patrimonialització que intenti, sabem que a les dretes reaccionàries l'amnistia els interessa més aviat poc".

"El que de veritat no volen les dretes és que seguim millorant les condicions laborals dels treballadors, que revaloritzaem les pensions, que millorem la sanitat i l'educació, que seguim defensant els drets", ha dit.

També ha recordat que en els anys de governs populars, el PP ha indultat terroristes de l'organització independentista Terra Lliure. "Governs del PP van concedir 1.400 indults en un sol dia", ha recordat fent també referència a les transferències dels pactes amb CiU.

"La diferència en què consisteix? Quan la dreta arriba a acords amb el nacionalisme és un pacte entre senyors, però quan ho fa l'esquerra és una traïció a la pàtria", ha dit. "Siguin una mica coherents i no insultin la memòria dels espanyols".